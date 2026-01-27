İlhan Geçit İkizce TOKİ'de — 'Gece gündüz demeden istişare içerisinde çalışıyoruz'

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, İkizce TOKİ yerleşkesinde inceleme yaptı; çalışmaların takvime uygun ilerlediğini ve devlet-millet dayanışmasıyla kentin yeniden inşa edildiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 13:09
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 13:09
İlhan Geçit İkizce TOKİ Yerleşkesinde İncelemelerde Bulundu

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya’nın en büyük şantiye alanı olan İkizce TOKİ yerleşkesinde saha incelemesi yaptı. Başkan Geçit, TOKİ Uzmanı Emrah Acar ve Emlak Yönetim İşletmeleri Müdür Yardımcısı Sefa Özkan'dan yürütülen çalışmaların son durumu hakkında kapsamlı bilgiler aldı.

Saha çalışmaları ve takvim

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’nın yeniden ayağa kalkması için yürütülen inşa ve ihya sürecini yakından takip ettiklerini belirten Başkan Geçit, sahadaki çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Geçit'in açıklaması

"Tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız"

Başkan Geçit, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Malatya’mızın yeniden ayağa kalkması ve hemşehrilerimizin güvenli, modern yaşam alanlarına kavuşması adına yürütülen süreci yakından takip ediyoruz. 6 Şubat’ta yaşadığımız asrın felaketinin ardından, yaralarımızı sarmak ve şehrimizi yeniden inşa etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bizim önceliğimiz; hemşehrilerimizin güvenle yaşayacağı, depreme dayanıklı, modern ve sağlıklı yaşam alanlarını bir an önce tamamlayarak teslim etmektir. Bu süreci sadece uzaktan izleyen değil, sahada birebir takip eden bir anlayışla hareket ediyoruz. Tüm kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyemiz de bu süreçte tüm imkânlarını seferber etmiş durumdadır"

Yeni yaşam alanı ve yatırım desteği

İkizce TOKİ bölgesinde konutların yanı sıra sosyal yaşam alanları, ticari üniteler, ibadethaneler ve altyapı yatırımlarıyla birlikte yeni bir yaşam alanı inşa edildiğini vurgulayan Başkan Geçit, belediye olarak bölgenin yeni yatırımlara kavuşması için her türlü desteğin verildiğini ifade etti.

Başkan Geçit ayrıca şunları belirtti: "Her bir konut; bir yuvayı, her bir anahtar; yeni bir başlangıcı, her bir proje ise Malatya’mızın umut dolu geleceğini temsil etmektedir. İkizce TOKİ konutlarımızın olduğu bölge ise şehrimizin yeni yaşam merkezine dönüşmektedir. Konutlarla birlikte vatandaşlarımızın merkeze gelmeden tüm ihtiyaçlarını karşılayacağı sosyal yaşam alanlarıyla birlikte burası daha cazip bir kimliğe kavuşacak. Bizler biliyoruz ki Malatya, bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde aşacaktır. İnancımız, azmimiz ve dayanışma ruhumuzla asrın felaketini, asrın inşasına dönüştürüyoruz. Hedefimiz; daha güçlü, daha dirençli ve daha yaşanabilir bir Yeşilyurt ve Malatya’yı bugünden gelecek nesillere emanet etmektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un öncülüğünde, Bakanlıklarımızın güçlü destekleriyle devlet-millet dayanışmasının en güzel örneklerinden biri sergileniyor. Asrın felaketi, el birliğiyle asrın inşasına dönüştürülüyor"

Projelerin kapsamı

Başkan Geçit, devam eden projelerin yalnızca konut üretimiyle sınırlı olmadığını; sosyal yaşam alanları, ticari üniteler, ibadethaneler ve altyapı yatırımlarıyla birlikte daha güçlü bir Malatya’nın inşa edildiğini vurguladı. Sürecin her aşamasının titizlikle takip edildiğini belirten Geçit, hak sahiplerinin en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü sözlerine ekledi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

