İsrail-Yunanistan-GKRY Üçlü Zirvesi: Netanyahu'dan Türkiye'ye 'Kimse çatışma istemiyor' Mesajı

İsrail, Yunanistan ve GKRY liderleri Kudüs'te üçlü zirvede buluştu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, işgal altındaki Kudüs’te gerçekleştirdikleri ikili görüşmelerin ardından düzenlenen üçlü zirvede bir araya geldi. Zirve sonrası ortak basın toplantısında liderler bölgesel güvenlik, enerji projeleri ve Gazze konularında açıklamalarda bulundu.

Netanyahu: "Kimseyle çatışma arayışında değiliz"

Basın toplantısında Türkiye hakkında gelen soruya yanıt veren Netanyahu, "Kimseyle çatışma arayışında değiliz. İsrail adına konuşabilirim ve burada bulunan iki ortağım adına da şunu söyleyebilirim; kimse çatışma istemiyor" dedi. Netanyahu, tarafların istikrar, refah ve barışı aradıklarını vurguladı ve uluslararası normlar çerçevesinde deniz yolları ile kritik altyapının korunmasının önemine dikkat çekti.

Ekonomi ve bağların güçlenmesi

Netanyahu, İsrail ile GKRY arasındaki ulaşım ve ekonomik ilişkilerden söz ederek, haftada 186 uçuş yapıldığını ve bunun iki ülke arasındaki bağların ne denli güçlendiğini gösterdiğini belirtti. Yatırımların Yunanistan ve GKRY'de arttığını, birçok İsrailli yatırımcının bölgeye ilgi gösterdiğini ifade etti.

Güvenlik, savunma ve Doğu Akdeniz mesajı

Güvenlik ve savunma iş birliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Netanyahu, karşı karşıya olunan tehditlerin gerçek olduğuna dikkat çekti. Lider, "Topraklarımız üzerinde yeniden imparatorluklar kurabileceklerini ve hakimiyet tesis edebileceklerini hayal edenlere şunu söylüyorum; unutun bunu. Bu olmayacak. Aklınızdan bile geçirmeyin. Kendimizi savunmaya kararlıyız ve bunu yapabilecek durumdayız. İş birliğimiz de bu kapasiteyi daha da güçlendiriyor. Doğu Akdeniz’deki üç gerçek demokrasi olarak birlikte güvenliği, refahı ve özgürlüğü ileriye taşıyacağız" sözleriyle bölgesel caydırıcılığa vurgu yaptı.

İran ve bölgesel tehditler

İran'a ilişkin değerlendirmesinde Netanyahu, Yükselen Aslan operasyonu ve İran'la yaşanan 12 günlük savaşta elde edilen sonuçlara işaret ederek, beklentilerinin değişmediğini söyledi. ABD ile bu konunun görüşülmeye devam edeceğini belirtti; ayrıca Gazze ve barış planının ikinci aşamasının da Trump ile yapacağı görüşmelerin odağında olacağını ifade etti.

Hristodulidis: Enerji projeleri ve insani yardım öncelik

Rum lider Nikos Hristodulidis, üçlü formatın olgunlaştığını, enerji, güvenlik, savunma, denizcilik ve inovasyon alanlarında iş birliğinin derinleştiğini belirtti. Hristodulidis, Gazze için insani yardım ve barış planı konularının ele alındığını; GKRY'nin Amalthea planı temelinde, ekim ayında Şarm el-Şeyh toplantısında sunduğu altı maddelik plan ile insani yardım ve toparlanma çabalarını desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

Ayrıca Yunanistan'ın Girit adasından GKRY'ye, oradan da İsrail'e uzanacak denizaltı kablolu elektrik hattı projesinin görüşmelerin merkezinde yer aldığını bildiren Hristodulidis, IMEC koridorunun Akdeniz bağlantısının stratejik önemini teyit etti. Bu projelerin bölgeyi Avrupa ile daha güçlü bağlayacak bir güneydoğu kapısı oluşturduğunu söyledi.

Hristodulidis, zirvenin GKRY'nin AB dönem başkanlığını devralmasından sekiz gün önce yapıldığını hatırlatarak, özellikle AB'nin bölgeyle ilişkilerini güçlendirmenin öncelik olduğuna dikkat çekti.

Miçotakis: Üçlü iş birliği stratejik ağırlık kazanıyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bugünkü zirvenin üç ülke arasındaki 10'uncu üçlü zirve olduğunu belirtti. Yeni bir jeopolitik döneme girildiğini, bunun riskler kadar fırsatlar da sunduğunu vurgulayan Miçotakis, üçlü iş birliğinin bölgesel güvenlik mimarisini şekillendirmek ve barış ile refahı tesis etmek için kritik önem taşıdığını söyledi.

Miçotakis, Gazze'de ilerleme sağlanması gerektiğini ve Başkan Trump'ın kişisel angajmanını takiben 20 maddelik planın ikinci aşamasına geçilmesinin ortak sorumluluk olduğunu belirtti. Lübnan'ın istikrarına desteğin teyit edildiğini, Suriye'de güvenliğin yeniden sağlanmasının ve tüm dini toplulukların haklarına saygının önemini vurguladıklarını aktardı. Ayrıca Yunanistan, GKRY ve İsrail'i birbirine bağlayacak elektrik hattı ile IMEC koridorunun bölge için büyük potansiyel sunduğunu ifade etti.

Sonuç olarak, üçlü zirve Doğu Akdeniz'de güvenlik, enerji ve bölgesel iş birliğini güçlendirme hedefiyle yapılırken, liderler Türkiye, İran, Gazze ve bölgesel projeler üzerinde ortak yaklaşımlarını ortaya koydu.

