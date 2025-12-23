İsrail, Yunanistan ve GKRY: Güvenlik ve Savunma İş Birliği Güçlendirilecek

İsrail, Yunanistan ve GKRY 10’uncu Üçlü Zirvede Güç Birliği Kararı Aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis, 10’uncu üçlü zirvesinin ardından yayımladıkları ortak bildiride güvenlik, savunma ve askeri konularda iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarını açıkladılar.

Güvenlik ve terörle mücadele

Bildiride liderlerin yıllık zirveler düzenleme ve bakanlık ile çalışma düzeyindeki üçlü görüşmeleri yoğunlaştırma taahhüdü yer aldı. Üç ülke, terörle mücadeleye ve özellikle terör faaliyetlerinin finansmanının ortadan kaldırılmasına yönelik çabalara bağlılıklarını yinelediler.

Deniz güvenliğine vurgu yapılan bildiri, deniz yolları ve kritik altyapının ortaya çıkan tehditlere karşı korunması için iş birliğinin derinleştirileceğini belirtti. Metinde ayrıca Kıbrıs’ta kurulması planlanan ve 2026 yılında faaliyete geçmesi öngörülen Denizcilik Siber Güvenlik Mükemmeliyet Merkezine dikkat çekildi.

Gaza’ya insani yardım bağlamında, Kıbrıs ve Yunanistan’ın katkıları, özellikle Kıbrıs ile İsrail koordinasyonunda uluslararası ortaklarla yürütülen Amalthea deniz koridoru aracılığıyla sağlanan destek takdir edildi.

Bildiride, BM Güvenlik Konseyi’nin 2803 sayılı kararıyla ilişkili olarak anılan US Başkanı Donald Trump’ın 20 maddelik Gazze barış planına atıf yapılarak, son İsrailli rehine Ran Gvilinin derhal iadesi ve Hamas’ın kararlaştırılan çerçeveye göre silahsızlandırılması talep edildi.

Ayrıca, ABD himayesinde ve Kıbrıs ile Yunanistan’ın da katılımıyla faaliyet gösteren Gazze Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezinin insani yardım ve ticari mal teslimatlarını kolaylaştırma çabalarına dikkat çekildi. Bildiride, İnsani yardımın sivillere güvenli, yalnızca koordineli kanallar aracılığıyla ulaşmasının sağlanacağı vurgulandı ve İsrail’in uluslararası hukuka göre kendini savunma hakkı teyit edildi.

Acil durum müdahale iş birliği

Üç ülke, doğal afetlere hızlı ve etkili müdahaleyi sağlamak amacıyla acil durum hazırlığı ve müdahalesi için üçlü bir çalışma grubu kurulması konusunda anlaştı. Bildiride bölgesel yangınla mücadele kapasitesini artırmayı amaçlayan Kıbrıs Bölgesel Hava Yangın Söndürme İstasyonu girişimine özel vurgu yapıldı.

Sağlık alanında ise araştırma, inovasyon ve acil durum müdahalesine ilişkin tıp kurumları arasındaki iş birliğini geliştirmek için ayrı bir çalışma grubu kurulacağı kaydedildi.

Enerji ve ekonomik koridorlar

Üç ülke, uluslararası hukuka ve deniz hukukuna saygı temelinde doğal gaz geliştirme, elektrik şebekesi bağlantıları ve yenilenebilir enerji girişimleri dahil ortak enerji projelerini teşvik edeceklerini bildirdi. Metinde Kasım 2025te Yunanistan’da ABD’nin de katılımıyla düzenlenen 3+1 Enerji Bakanları Zirvesinin ortak bildirisinin hatırlatıldığı ve Doğu Akdeniz’de enerji güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik taahhüt vurgulandı.

Bildiride üç ülkenin Büyük Deniz Bağlantı Projesine bağlılığı ve bu projeyi ilerletmek için birlikte çalışma kararı öne çıkarıldı. Ayrıca, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru kapsamında bölgesel bağlantı projelerini teşvik etmek üzere düzenli çalışma grupları oluşturulacağı belirtildi.

Bilim, teknoloji ve inovasyon

Üçlü iş birliğinin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında güçlendirileceği, ortak araştırma girişimlerini teşvik etmeye yönelik bir çerçeve oluşturulacağı ve Avrupa Birliği’nin Horizon fonlarına erişim konusunda koordinasyonun iyileştirileceği ifade edildi.

Bildiride ayrıca yapay zeka alanında görev açısından kritik politika alanlarına yönelik iş birliklerini geliştirmek, yüksek performanslı bilgi işlem altyapısı ve yetenek gelişimi gibi konulara odaklanmak üzere bir yapay zeka çalışma grubu kurulacağı ilan edildi.

Bölgesel iş birliği

Üç ülke, Kıbrıs’ın AB Konseyi başkanlığının Güney Komşuluk bölgesinde, Doğu Akdeniz dahil, iş birliğini güçlendirmek için bir fırsat olduğunu belirtti. İbrahim Anlaşmalarını genişletme kararlılığı korunurken, bu hedefe ulaşmak için ABD ve diğer ortaklarla yoğun iş birliği yapılacağı kaydedildi.

Bildiride İsrail ile Lübnan arasındaki diyaloğun kaydettiği ilerleme ekonomik bir boyut eklediği belirtilerek, Lübnan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına yönelik destek yinelendi.

Kudüs’ün üç tek tanrılı din için özel önemi vurgulanarak, kutsal mekanlardaki mevcut durumun korunması ve Hristiyan kiliselerinin varlığının sürdürülmesine yönelik kararlılık ifade edildi. Ayrıca Kıbrıs sorununa uluslararası hukuk ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde adil, kapsamlı ve uygulanabilir bir çözüm bulunması yönünde destek bildirildi.

Ortak bildiri, üç ülkenin düzenli toplantılar ve yoğunlaştırılmış bakanlık ile çalışma düzeyi görüşmeleri aracılığıyla iş birliğini kalıcı hale getirme niyetini ortaya koydu.

