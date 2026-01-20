Roman Eylem Planı 2. Aşama Resmi Gazete’de — Bakan Göktaş’ın Taahhüdü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Roman Strateji Belgesi 2. Aşama Eylem Planı (2026-2030)’un Resmi Gazete’de yayımlandığını ve hizmetleri yerelde güçlendireceklerini açıkladı.

Roman Eylem Planı 2. Aşama Resmi Gazete’de Yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) kapsamında hazırlanan 2. Aşama Eylem Planı (2026-2030)’un Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Toplantı ve yürürlük

1. Aşama Eylem Planı (2023-2025) uygulaması tamamlanırken, Ankara Hakimevinde yapılan İzleme Değerlendirme Kurulu Toplantısında Göktaş uygulama sonuçlarını ve yeni dönemin önceliklerini paylaştı. Göktaş toplantıda, “Bugün aynı zamanda, Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle yayımlanan 2. Aşama Eylem Planımız da yürürlüğe girdi” ifadelerini kullandı.

Planın kapsamı ve hedefleri

Göktaş, 2. Aşama’yı bir “devam, güçlenme ve yaygınlaştırma” süreci olarak nitelendirdi. Planın merkezinde eğitim ve istihdam bulunuyor; sağlık, barınma, sosyal hizmet ve sosyal yardım başlıklarıyla destekleniyor. Planın yapısı ve hedefleri şöyle özetlendi:

6 politika alanı, 41 eylem ve 90 faaliyet içeren, sahaya doğrudan temas eden bir uygulama çerçevesi.

Eğitimde amaç, Roman çocuklarının okulda kalıcılığını ve başarılarını artırmak; gençleri Mesleki Eğitim Merkezlerine yönlendirerek meslek edinmelerini sağlamak.

İstihdamda hedef, Roman vatandaşların işe erişimini kolaylaştırmak, mesleki kurs ve işbaşı programlarını yaygınlaştırmak; iş arama becerileri ve işe uyum desteklerini sahaya indirmek.

Finansal okuryazarlık, kooperatifçilik, e-ticaret ve e-ihracat eğitimleriyle ticari hayata katılımı yaygınlaştırmak; 87 SODAM koordinasyonunda girişimcilik desteklerinde bilgilendirme ve rehberliği güçlendirmek.

Sağlıkta amaç, sağlık okuryazarlığını ve hizmetlere erişimi artırmak; barınmada ise yerelin ihtiyaçlarına uygun yaşam alanlarını iyileştirmek ve mahalle dokusunu gözeten konut ve yerinde dönüşüm modellerini desteklemek.

Yerel uygulama ve koordinasyon

Planın yerelde karşılığını güçlendirmek için sosyal yardım ve hizmetlerde ASDEP, SODAM ve mobil ekipler üzerinden hane bazlı yönlendirme mekanizmaları geliştiriliyor. Roman nüfusunun yoğun olduğu illerde valilik koordinasyonunda yerel eylem planları hayata geçirilecek.

Göktaş, sahadaki koordinasyonu sağlamak amacıyla 25 ilde İl Çalışma Grupları kurulduğunu, ilgili paydaşlarla düzenli toplantılar yapılarak ihtiyaçların hızlı bir şekilde tespit edildiğini ve kurumlar arası eşgüdümle somut, ölçülebilir hedeflerin uygulandığını belirtti.

Ayrıca Roman Entegrasyon Projesi ve LOCALROMA ile yürütülen çalışmaların iyi uygulamalarını yaygınlaştıracak altyapılar güçlendirilecek.

Bakan Göktaş’ın mesajı

Göktaş, planın hazırlanmasında Roman sivil toplum kuruluşları ve temsilcilerinin doğrudan katılımının sağlandığını vurgulayarak, “Kapsayıcı hizmet erişimi, güçlendirmeyi merkeze alan destekler, kalıcı ve sürdürülebilir çözümler ve merkezden yerele kesintisiz eşgüdüm üzerine kuruludur” dedi.

Planla ilgili kararlılığını şöyle özetledi: “Yerelde karşılığı olan Eylem Planıyla, Roman vatandaşlarımızın hayatını iyileştiren hizmetlerimizi büyüteceğiz. Çocuklarımızın okulda devamını güçlendirecek, gençlerimizi mesleğe ve işe daha hızlı taşıyacak, kadınların üretim ve gelir imkanlarını artıracağız.”

Göktaş, 2. Aşama Eylem Planı ile sahada dokunulan her hanede, okulda ve iş yerinde kapsayıcı hizmet ve dayanışmanın güçlendirileceğini vurguladı.

