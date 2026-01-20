Tokat-Musul Kardeşliği Dr. Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı ile Taçlandı

Tokat ile Musul arasında çok boyutlu iş birliği resmileşti

Tokat Belediyesi ile Irak’ın Musul kenti yerel idaresi arasında yürütülen diplomatik ve kurumsal temaslar, Kardeş Şehir Protokolünün imzalanması, Ninova Meclisi ile stratejik görüşmeler ve Dr. Devlet Bahçeli Hatıra Ormanının oluşturulmasıyla somut kazanımlara dönüştü.

Kardeş Şehir Protokolü töreni

Musul’da düzenlenen resmi törende, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil tarafından Kardeş Şehir Protokolü imzalandı. Törene Türkiye’nin Musul Başkonsolosu Serhad Varlı ile çok sayıda üst düzey yerel yetkili katıldı.

Protokol kapsamındaki hedefler arasında iki şehir arasında sosyoekonomik, kültürel, gastronomi, turizm ve ticaret alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi; belediye hizmetleri, sanayi, tarım ve su yönetimi başta olmak üzere birçok alanda ortak projelerin hayata geçirilmesi yer alıyor.

Yetkililer ne dedi?

Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil, Tokat ile kardeş şehir olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ile Irak arasındaki tarihî bağlara dikkat çekti ve Türkiye’nin zor dönemlerde Irak halkına verdiği desteği vurguladı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ise imzalanan protokolün iki şehir arasındaki ilişkileri kalıcı ve güçlü bir zemine taşıyacağını belirtti ve bu iş birliğinin Türkiye–Irak hattındaki ticari, kültürel ve turistik etkileşimi artıracağını ifade etti.

Başkan Yazıcıoğlu: 'Yerel yönetimler olarak bölgesel barışa katkı sunuyoruz'

Başkan Yazıcıoğlu açıklamasında, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin liderliğinde, Cumhur İttifakı olarak bölgede barış ve huzurun tesis edilmesi adına önemli bir mücadele yürütülmektedir. Bizler de yerel yönetimler olarak bu sürece ticari ve kültürel iş birlikleriyle katkı sunmayı görev biliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Yazıcıoğlu ayrıca protokolün özellikle ticaret, gastronomi ve turizm alanlarında Musul’un yeniden kalkınmasına katkı sunacağını ve Türk iş insanlarının bölgede daha etkin rol almasının önünü açacağını vurguladı.

Ninova Meclisi ile stratejik görüşme

Musul temasları kapsamında, Ninova Meclisi Başkanı Dr. Ahmed Al-Hasoud’un ev sahipliğinde; Türkiye’nin Musul Başkonsolosu Serhad Varlı, Ninova Meclisi üyeleri ve Türk iş insanlarının katılımıyla kapsamlı bir görüşme gerçekleştirildi.

Toplantıda özellikle tarım, çevre ve sürdürülebilir kalkınma ön plana çıkarken, tecrübe paylaşımı, başarılı belediyecilik uygulamalarının aktarılması ve karşılıklı iş birliği imkânları ele alındı. Taraflar, Tokat ile Ninova arasında ekonomik, çevresel ve hizmet odaklı güçlü bir iş birliği altyapısı oluşturulması konusunda görüş birliğine vardı.

Tokat–Musul kardeşliğinin kalıcı simgesi: Hatıra Ormanı

Tokat ile Musul arasındaki kardeşlik bağlarını kalıcı bir simgeyle taçlandırmak amacıyla, Tokat–Musul Kardeş Şehir Dr. Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı hayata geçirildi. Dikilen her fidanın dostluğun, kardeşliğin ve Türk-İslam ülküsünün yarınlara uzanan köklerini temsil ettiği vurgulandı.

Başkan Yazıcıoğlu, Bilge Lider Dr. Devlet Bahçeli’nin adını taşıyan ve Tokat Belediyesi tarafından Musul’a hediye edilen hatıra ormanının iki şehir arasındaki kardeşliği gelecek nesillere taşıyacağını belirtti.

Musul’dan Tokat’a davet

Programın sonunda Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil ve beraberindeki heyeti Tokat’a davet ederek, kardeş şehir ilişkilerinin sahada ve projelerle güçlendirilerek devam edeceğini ifade etti.

