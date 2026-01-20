Trump'ın 'Yeni ABD Haritası' Paylaşımı: Kanada, Grönland ve Venezuela

Toplantıdaki haritada tartışma yaratan gösterim

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı Truth Social'da paylaştığı bir görselle yeniden tartışma başlattı. Fotoğrafta, Trump'ın Avrupalı liderlerle yaptığı toplantıda masanın yanı başına konulmuş bir dünya haritası görülüyor.

Haritada Kanada, Grönland ve Venezuela açıkça ABD toprağı olarak gösteriliyordu. Görsel, Trump'ın Venezuela'ya yönelik olası saldırı ve askeri operasyon iddiaları ile Grönland konusunda gündemde olan adımlarıyla birlikte yorumlandı.

Paylaşım sosyal medyada "yeni ABD haritası" etiketiyle hızla yayıldı ve kullanıcılar ile analiz yapanlar arasında tartışma yarattı; görselin mesajı ve olası etkileri üzerine spekülasyonlar yapıldı.

Bu gelişme, Trump'ın dış politika yaklaşımlarının sembolik unsurlarla nasıl algılandığını ve uluslararası algı üzerindeki etkilerini yeniden gündeme taşıdı.

TRUMP'IN TRUTH SOCİAL'DAN YAPTIĞI PAYLAŞIM