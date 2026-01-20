Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Dördüncü Toplantısı Ankara'da

Türkiye ile Özbekistan ortak stratejik planlama için Ankara'da bir araya geldi; toplantıya Hakan Fidan ve Bahtiyor Saidov eş başkanlık ediyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 13:14
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 13:23
Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Dördüncü Toplantısı Ankara'da başladı

Ankara ev sahipliğinde başlayan toplantı, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini ve ortak planlamayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Eş başkanlar

Toplantıya, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov eş başkanlık ediyor.

Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun dördüncü oturumu, tarafların koordinasyonunu artırmaya ve karşılıklı iş birliği alanlarını derinleştirmeye yönelik değerlendirmelere sahne olacak.

