Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Dördüncü Toplantısı Ankara'da başladı
Ankara ev sahipliğinde başlayan toplantı, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini ve ortak planlamayı güçlendirmeyi amaçlıyor.
Eş başkanlar
Toplantıya, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov eş başkanlık ediyor.
Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun dördüncü oturumu, tarafların koordinasyonunu artırmaya ve karşılıklı iş birliği alanlarını derinleştirmeye yönelik değerlendirmelere sahne olacak.
