1 liraya güzelleşmek mümkün! Koreli kadınların pürüzsüz cildinin sırrı

Korelilerin Güzellik Sırları

Son yıllarda doğal cilt bakım yöntemleri yeniden kullanılmaya başlanıyor ve özellikle Doğu Asya ülkelerinde çeşitli cilt bakım yöntemleri popülerlik kazanıyor. Yüzyıllardır kullanılmış olan bazı tekniklerin yeniden kullanılmasıyla insanlar giderek doğal yöntemleri tercih etmeye ve kimyasal bazlı cilt bakım ürünlerinden uzaklaşmaya başlıyor. Bu durum cilt bakımını daha ekonomik ve sağlıklı hale getirmiştir.

Yakın zamana kadar sır olarak saklanan ancak özellikle Koreliler arasında popüler olan cilt bakımına yönelik yeni bir tekniği ortaya çıktı. Buz kullanılarak cilt bakımı tamamlanabildiği için ekonomiktir. Genç kalmalarıyla tanınan Korelilerin kullandığı dondurma tekniği, cildinize bakım yapmanın oldukça kolay ve hesaplı bir yoludur. Üstelik buzla yapılan cilt bakımı kırışıklıkları uzun süre önleyebilir, böylece genç görünümünüze veda etmenize gerek kalmaz.

Buz İle Cilt Bakımı





Soğuk havanın cildi gençleştirici ve sıkılaştırıcı etkisi vardır. Buz kullandığınızda bu etkiler doğrudan cildinize nüfuz eder. İşyerinde geçen uzun bir günün ardından ertesi gün yorgun bir şekilde uyanırsanız, cildinize buz uygulamak için buz kullanmayı deneyin. Kısa ve uzun vadede faydalı olan buz cilt bakımı teknikleri sayesinde gün içinde canlı ve ışıltılı bir cilde sahip olabilir, canlılığını uzun süre koruyabilme şansına sahip olabilirsiniz. Soğuk kompres yöntemiyle yapılan buz cilt bakımıyla cildiniz uzun yıllar kırışıksız kalacaktır. Ayrıca buzla cilt bakımı tüm cilt tiplerine uygundur.

Buz Maskesiyle Cilt Bakımı

Cilt bakımı söz konusu olduğunda soğuk kompres olarak buz uygulamak veya buzla cilt maskesi hazırlamak daha da etkili olabilir. Birden fazla dondurmalı cilt bakım maskesi hazırlayabileceğiniz için cilt bakımınızı daha rahat ve doğal bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Cilde uygulanabilecek buz maskeleri şunlardır:

Çaylı buz maskesi:

Çayla yapılan buz maskelerinin göz çevresindeki kırışıklıklara ve yorgunluktan kaynaklanan morluklara birebir olduğu söyleniyor. Çay buz maskesi yapmak için, iki poşet yeşil çayı kaynar suyla demleyin, poşetleri çıkarın ve yeşil çayı donması için dondurucuya koyun. Bu etkiyi elde etmek için yeşil çay buz küplerini göz çevrenize nazikçe uygulayın.

Limonlu buz maskesi:

Limonun içerdiği sağlıklı maddeler sayesinde cilt bakımı daha hızlı ve ekonomik olarak yapılabilmektedir. Taze limon suyuna limon ve C vitaminini ekleyip sıkın ve dondurucuya koyup buz tepsisinde dondurun. Ertesi gün cildinize limonlu buz uygulayın.





Salatalıklı buz maskesi:

A vitamini içeriği ve cilt gençleştirici suyu nedeniyle salatalık, doğal cilt bakımında popüler doğal bakım ürünü şeklinde kabul edilir. Evde mükemmel bir cilt bakım ürününü kolayca oluşturmak için cilt bakım buzunun serinletici dokusunu, salatalığın besleyici faydalarını ve limonun temizleyici faydalarını birleştirin. Bu yöntemi kullanmak için bir salatalığı püre haline getirin. Bir limonun suyunu püreye ekleyin. Daha sonra elde edilen karışımı buzdolabında dondurun. Dondurduğunuz karışımı yüzünüzün her yerine dairesel hareketlerle uygulayın.

Cilt İçin Buz Maskesinin Faydaları

Şaşırtıcı olan ise cilt bakımının her alanında kullanılabilen buzun faydalarıdır. Uzun yıllardır Koreliler tarafından kullanılan ve son yıllarda giderek popüler hale gelen buzla cilt bakımının etkileri şu şekildedir;

- Buzun içerdiği mineraller cildinizin daha parlak olmasını sağlar.

- Buz cildi gerer ve yaşlanma belirtisi olan kırışıklıkların oluşumunu yavaşlatır.

- Buz cildi sıkılaştırır ve nemini kaybetmesini engeller.

- Kaş bölgesine buz uygulayın ve bir süre bekletin. Uyuşma daha kolay oluştuğunda hiçbir acı hissetmeden kaşlarınızı alabileceksiniz.

- Buz kullanarak göz maskesi yapmak göz altındaki şişkinliği ve morluğu hafifletmeye yardımcı olabilir.

- Sabah uyandığınızda cilt bakım rutininize buz uygulamak kan dolaşımını iyileştirecek ve cildinizin parlaklaşmasını sağlayacaktır.

BUZ MASKESİ





Basit bir buz maskesini yapmanın iki yolu vardır. İlk yöntem, bir buz tepsisi kullanarak yüzünüze buz yapmaktır. İkinci yöntem ise bir buz torbasını suyla doldurup dondurucuda dondurmaktır. Bu iki yöntem de hem basit hem de kolaydır. Buz maskesinin nasıl yapılacağına ilişkin adım adım talimatlar.

1. Yöntem: Bir buz küpü tepsisi kullanın

Malzemeler:

Buz küpü tepsisi

Su

Hazırlanışı:

Temiz buz küpü tepsisi hazırlayın.

Suyla dolu bardak ya da kap hazırlayın. Buz tepsisine su dökün.

Buz tepsisini dondurucuya yerleştirin ve suyun iyice donmasını bekleyin.

Suyun donduğundan emin olduktan sonra buz küplerini tepsiden çıkarın.

Buzu temiz bir havlu ya da bezle hafifçe bastırın ve yüzünüze uygulayın.

2. Yöntem: Buz torbası kullanın

Malzemeler:

Buz torbası

Su

Hazırlanışı:

Temiz bir buz paketi hazırlayın. Suyla dolu bir kap hazırlayın. Buz paketini suyla doldurun.

Buz paketini dondurucuda yaklaşık olarak 2 saat kadar dondurun.

Poşeti dondurucudan çıkarın ve buz paketini temiz bir havlu ya da bezle hafif bir baskı uygulayarak yüzünüze uygulayın.

Bu yöntemlerle vinizde kolaylıkla buz maskesini hazırlayabilirsiniz. Buz maskeleri cildinizi canlandırmanın, gözenekleri sıkılaştırmanın ve yorgunluğu azaltmanın harika bir yoludur.

Ancak buz cildinizle doğrudan temas ederse hasara neden olabilir. Bu nedenle buz maskesini uygularken buzun cildinize doğrudan temas etmesini önlemek için bir havlu veya bez kullanın.