100 yaşına kadar yaşamanın gizli formülü ortaya çıktı! Bu 6 şeyi yapan ömrüne ömür katıyor

Uzun süre ve sağlıklı yaşamak istiyorsanız bunları mutlaka yapın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

100 YAŞINA KADAR YAŞAMA SIRLARI

Uzun ve sağlıklı yaşamak isteyen insanlar uzmanların önerilerini merakla araştırıyor. Uzun süre yaşamak için doğru ve dengeli beslenmek ve spor yapmak önem taşıyor. Zararlı alışkanlıklar hastalık ve diğer tehlikeli durumlara sebep olabiliyor. Bu sebeple zararlı alışkanlıklardan kurtulmak gerekiyor. Dünyanın en yaşlı kişileri üzerinde yapılan araştırmalarda 110 sene ve daha fazla yaşayan insanların hayatları inceleniyor. Araştırma yapan bilim insanlarından Lindberg bazı durumların insanın kontrolü dışında olduğunu söylüyor. Eğer kişinin uzun yaşayan akrabaları varsa daha uzun süre yaşıyor. Aynı zamanda kış aylarında sıcak yerlerde doğmak, kadın olmak uzun yaşamanın sırlarından bazıları. İnsanların gelir düzeyi de ömür sürelerini etkiliyor. Hayatı uzatmak için önemli alışkanlıkların da uygulanması gerekiyor.





İspanya Madrid'de yer alan Complutense Üniversitesi'nde 2023 senesinde yapılan araştırmada her işte bir hayır vardır düşüncesinin ömrü uzattığı ortaya çıktı. Sağlıklı ve uzun süre yaşamak için beslenme de epey önemli. Kilo kontrolü uzun hayatı etkiliyor. Kalp problemleri, kanser, Alzheimer, diyabet gibi kronik hastalığı olanlar diğer insanlara göre daha dezavantajlı durumda. Sigara içmemek, sebze ve meyve tüketmek, fiziksel aktivitelere önem vermek ve çok alkol tüketmemek gerekiyor. Sosyalleşmek de ruh sağlığına iyi gelen etkenlerden bir tanesi. Sağlıklı ilişkiler kurabilmek uzun yaşama ihtimalini büyük oranda etkiliyor. Sevdiğiniz insanlarla vakit geçirerek ömrünüzü uzatabilirsiniz! Araştırmalara göre yeterli su içmek kolon kanseri ve mesane kanseri riskini azaltıyor. Aynı zamanda eklem yağlanması, hücre nemlenmesi ve toksinlerin karaciğer ve böbreklerden atılması su tüketimi ile gerçekleşiyor. Bunun için her gün 8-10 bardak aralığında su içilmesi gerekiyor. Yapılan ve keyif alınan şeylerin düzenli olarak yapılması zihni çalıştırdığı için ömrü uzatıyor. Kitap okumak, yeni yerler görmek ve bilmece çözmek zihinsel aktiviteyi çalıştırıyor.