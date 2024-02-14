Bist 100
9.021,85 0%
DOLAR
30,75 0,12%
EURO
32,92 0,01%
ALTIN
1.968,09 0,03%

14 Şubat' ta hediye almayanlar yandı! Bu hata size daha pahalıya mal olabilir

Sevgililer Günü’nde sevgilinize veya eşinize hediye almayı unutursanız, sadece onu üzmekle kalmayabilir, aynı zamanda boşanma riskini de artırabilirsiniz. Neden mi? Acı gerçek detaylarda...

Yayın Tarihi: 14.02.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 10:18
14 Şubat' ta hediye almayanlar yandı! Bu hata size daha pahalıya mal olabilir

14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevgilinize veya eşinize hediye almamak sadece küçük bir kırgınlık değil, aynı zamanda boşanma sebebi olabilir. Peki bu günü bu kadar özel kılan nedir? Bu gelenek nereden gelmektedir? Sevgililer Günü'nde nelere dikkat etmeli? Sevgililer Günü’nün tarihi ve anlamı hakkında bilmeniz gerekenler bu haberde...

SEVGİLİLER GÜNÜ TARİHİ: AZİZ VALENTİNE' DAN BUGÜNE

Sevgililer Günü’nün kökeni, Roma İmparatorluğu döneminde yaşamış olan Aziz Valentine adlı bir rahibe dayanmaktadır. Valentine, Hristiyanlığı yasaklayan imparatorun emrine karşı gelerek, gizlice genç çiftleri evlendirmiştir.

AZİZ VALENTİNE

Bu yüzden tutuklanmış ve idam edilmiştir. Valentine, idam edildiği gün olan 14 Şubat’ta, sevdiği bir kıza bir mektup bırakmış ve mektubu “Senin Valentine’ın” diye imzalamıştır. Bu hikaye, Sevgililer Günü’nün romantik bir sembolü haline gelmiştir.

SEVGİLİLER GÜNÜ' NDE NELER YAPILIYOR? BUGÜNE ÖZEL SÜRPRİZ FİKİRLER NELERDİR?

14 Şubat  Sevgililer Günü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir ilgi ve heyecanla kutlanıyor. Sevgililer Günü’nde sevgililerine sürpriz yapmak isteyenler için birçok seçenek bulunuyor. Çiçek, çikolata, takı, kitap, parfüm gibi klasik hediyelerin yanı sıra, kişiye özel tasarımlar, fotoğraf albümleri, sevgili kolyeleri, sevgili tişörtleri gibi daha yaratıcı hediyeler de tercih edilebilir. Ayrıca, sevgililerin birlikte vakit geçirebilecekleri romantik bir akşam yemeği, sinema, tiyatro, konser, spa, masaj gibi etkinlikler de Sevgililer Günü’nü unutulmaz kılabilir.

SEVGİLİLER GÜNÜ HAKKINDA

Sevgililer Günü, yalnızca romantik ilişkileri değil, aynı zamanda dostluk ve aile bağlarını da kutlama fırsatı sunar. Bu özel gün, küçük jestler ve düşünceli hediyelerle sevgimizi göstermenin, aynı zamanda birlikte geçirilen kaliteli zamanın kıymetini hatırlatmanın mükemmel bir yoludur. Sevgililer Günü, sevginin her türlüsünü kutlamak için bir vesiledir.

SEVGİLİLER GÜNÜNDE NELERE DİKKAT ETMELİ?

Sevgililer Günü, sevgiyi ifade etmenin ve paylaşmanın en güzel zamanlarından biridir. Ancak, bu günü kutlarken bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Öncelikle, sevgilinizin zevklerini, ilgi alanlarını ve beklentilerini iyi bilmeniz gerekir. Ona alacağınız hediyenin veya planlayacağınız sürprizin onu mutlu edeceğinden emin olun. İkinci olarak, bütçenizi aşmayacak şekilde hareket edin. Sevgililer Günü, sevginizi göstermenin tek günü değildir.

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDİR

Ona pahalı bir hediye almak yerine, ona duygularınızı anlatan bir not yazabilir veya onun için bir şarkı söyleyebilirsiniz. Üçüncü olarak, Sevgililer Günü’nde sevgilinize, eşinize, ailenize, arkadaşlarınıza, kısacası hayatınızda önemli olan herkese sevginizi göstermeyi unutmayın.

SEVGİLİLER GÜNÜ, YILDÖNÜMÜ VE DOĞUMGÜNÜ NEDEN ÖNEMLİ?

Özel günlerin hatırlanmaması ve eşlerden birinin sürekli yalnız bırakılması, ilişkilerde ciddi sorunlara yol açabilir. Sevgililer Günü, yıldönümü ve doğum günü gibi özel günler, çiftler arasındaki bağın güçlenmesi için önemli fırsatlar sunar. Bu tür günlerde yapılan sürprizler, hediyeleşmeler ve özel etkinlikler, ilişkinin canlı kalmasına ve romantizmin devam etmesine yardımcı olabilir.

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDEN ÖNEMLİ

Nitekim, Sevgililer Günü, evlilik yıl dönümü ve doğum günü gibi özel günlerin hatırlanmaması ile birlikte konser, düğün ve kokteyl gibi sosyal ortamlarda eşlerden birinin sürekli yalnız bırakılmasının boşanma sebebi olarak kabul ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

SGK listeyi güncelledi! Bu meslekleri yapanlar hemen emekli olacak: İşte aranan kritik şart

SGK listeyi güncelledi! Bu meslekleri yapanlar hemen emekli olacak: İşte aranan kritik şart

PTT'den 1-2 çocuklu hanelere 3 destek! Çocuk büyüyesiye kadar ödenecek!

PTT'den 1-2 çocuklu hanelere 3 destek! Çocuk büyüyesiye kadar ödenecek!

Dinçer Güner Sevgililer Günü planlarınızı bozacak 3 Astrolojik tehlikeyi açıkladı!

Dinçer Güner Sevgililer Günü planlarınızı bozacak 3 Astrolojik tehlikeyi açıkladı!

Ve başladı! Günler önce alarm verilmişti! Antalya, Adıyaman, Bursa, İstanbul, Urfa, Ankara, İzmir'de yaşayanlar dikkat

Ve başladı! Günler önce alarm verilmişti! Antalya, Adıyaman, Bursa, İstanbul, Urfa, Ankara, İzmir'de yaşayanlar dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vücudu kana doyurup demir depolarını dolduruyor! Bu meyveyi yiyende kansızlık tarihe karışıyor
2
Her gün hapır hupur yiyoruz! Meğer cildi 10 yaş birden yaşlandırıyormuş
3
Kahvaltısız güne başlamayanlar dikkat! Bu saatler arasında yapmak ömrünüze 20 yıl katacak!
4
14 Şubat' ta hediye almayanlar yandı! Bu hata size daha pahalıya mal olabilir
5
Bir yandan kilo verdiriyor diğer yandan beyni güçlendirip, cildi güzelleştiriyor! Bir bardağında şifaya doyacaksın
6
Hasta olmak istemeyen tarçın ile onu karıştırıp yesin! Virüsler yanınıza bile yaklaşamayacak
7
Evdeki yumuşatıcı ve çamaşır sularını atın! Konu komşu herkes bu yöntemle çamaşırlarınızın beyazlığını konuşacak!

SGK listeyi güncelledi! Bu meslekleri yapanlar hemen emekli olacak: İşte aranan kritik şart

Ve başladı! Günler önce alarm verilmişti! Antalya, Adıyaman, Bursa, İstanbul, Urfa, Ankara, İzmir'de yaşayanlar dikkat

PTT'den 1-2 çocuklu hanelere 3 destek! Çocuk büyüyesiye kadar ödenecek!

e-Devlet'i kitleyen hizmet! Emekli olmadan emekli maaşını tek tıkla öğrenin!

Yumurta indirimi bekleyenler başka yere gitmeyecek! 89 TL’ye kadar düştü

Kurt Sürüsüne Karışan Kediyi Türkiye'de 974 Kişiden Sadece 27’si 10 Saniyede Fark Etti: 10 Saniyede Görebilenler Çok Zeki

Her gün hapır hupur yiyoruz! Meğer cildi 10 yaş birden yaşlandırıyormuş

Akaryakıt zammına bankalar dur dedi! Sadece 2 gün geçerli: 4,5 LT bedava yakıt alacaksınız

O Üniversiteside Yüksek Maaşla Çalışma Fırsatı! KPSS’li ve KPSS’siz Kadın/Erkek Personel Alımı Başladı: Başvuru İçin Tıklayın

Aynı üründen ikincisini alırsanız yüzde 50 indirim kazanacaksınız! Migros marketler kampanyaya imza attı

Dinçer Güner Sevgililer Günü planlarınızı bozacak 3 Astrolojik tehlikeyi açıkladı!

Kahvaltısız güne başlamayanlar dikkat! Bu saatler arasında yapmak ömrünüze 20 yıl katacak!