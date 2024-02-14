14 Şubat' ta hediye almayanlar yandı! Bu hata size daha pahalıya mal olabilir

14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevgilinize veya eşinize hediye almamak sadece küçük bir kırgınlık değil, aynı zamanda boşanma sebebi olabilir. Peki bu günü bu kadar özel kılan nedir? Bu gelenek nereden gelmektedir? Sevgililer Günü'nde nelere dikkat etmeli? Sevgililer Günü’nün tarihi ve anlamı hakkında bilmeniz gerekenler bu haberde...

SEVGİLİLER GÜNÜ TARİHİ: AZİZ VALENTİNE' DAN BUGÜNE



Sevgililer Günü’nün kökeni, Roma İmparatorluğu döneminde yaşamış olan Aziz Valentine adlı bir rahibe dayanmaktadır. Valentine, Hristiyanlığı yasaklayan imparatorun emrine karşı gelerek, gizlice genç çiftleri evlendirmiştir.





Bu yüzden tutuklanmış ve idam edilmiştir. Valentine, idam edildiği gün olan 14 Şubat’ta, sevdiği bir kıza bir mektup bırakmış ve mektubu “Senin Valentine’ın” diye imzalamıştır. Bu hikaye, Sevgililer Günü’nün romantik bir sembolü haline gelmiştir.

SEVGİLİLER GÜNÜ' NDE NELER YAPILIYOR? BUGÜNE ÖZEL SÜRPRİZ FİKİRLER NELERDİR?

14 Şubat Sevgililer Günü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir ilgi ve heyecanla kutlanıyor. Sevgililer Günü’nde sevgililerine sürpriz yapmak isteyenler için birçok seçenek bulunuyor. Çiçek, çikolata, takı, kitap, parfüm gibi klasik hediyelerin yanı sıra, kişiye özel tasarımlar, fotoğraf albümleri, sevgili kolyeleri, sevgili tişörtleri gibi daha yaratıcı hediyeler de tercih edilebilir. Ayrıca, sevgililerin birlikte vakit geçirebilecekleri romantik bir akşam yemeği, sinema, tiyatro, konser, spa, masaj gibi etkinlikler de Sevgililer Günü’nü unutulmaz kılabilir.





Sevgililer Günü, yalnızca romantik ilişkileri değil, aynı zamanda dostluk ve aile bağlarını da kutlama fırsatı sunar. Bu özel gün, küçük jestler ve düşünceli hediyelerle sevgimizi göstermenin, aynı zamanda birlikte geçirilen kaliteli zamanın kıymetini hatırlatmanın mükemmel bir yoludur. Sevgililer Günü, sevginin her türlüsünü kutlamak için bir vesiledir.

SEVGİLİLER GÜNÜNDE NELERE DİKKAT ETMELİ?



Sevgililer Günü, sevgiyi ifade etmenin ve paylaşmanın en güzel zamanlarından biridir. Ancak, bu günü kutlarken bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Öncelikle, sevgilinizin zevklerini, ilgi alanlarını ve beklentilerini iyi bilmeniz gerekir. Ona alacağınız hediyenin veya planlayacağınız sürprizin onu mutlu edeceğinden emin olun. İkinci olarak, bütçenizi aşmayacak şekilde hareket edin. Sevgililer Günü, sevginizi göstermenin tek günü değildir.





Ona pahalı bir hediye almak yerine, ona duygularınızı anlatan bir not yazabilir veya onun için bir şarkı söyleyebilirsiniz. Üçüncü olarak, Sevgililer Günü’nde sevgilinize, eşinize, ailenize, arkadaşlarınıza, kısacası hayatınızda önemli olan herkese sevginizi göstermeyi unutmayın.

SEVGİLİLER GÜNÜ, YILDÖNÜMÜ VE DOĞUMGÜNÜ NEDEN ÖNEMLİ?

Özel günlerin hatırlanmaması ve eşlerden birinin sürekli yalnız bırakılması, ilişkilerde ciddi sorunlara yol açabilir. Sevgililer Günü, yıldönümü ve doğum günü gibi özel günler, çiftler arasındaki bağın güçlenmesi için önemli fırsatlar sunar. Bu tür günlerde yapılan sürprizler, hediyeleşmeler ve özel etkinlikler, ilişkinin canlı kalmasına ve romantizmin devam etmesine yardımcı olabilir.







Nitekim, Sevgililer Günü, evlilik yıl dönümü ve doğum günü gibi özel günlerin hatırlanmaması ile birlikte konser, düğün ve kokteyl gibi sosyal ortamlarda eşlerden birinin sürekli yalnız bırakılmasının boşanma sebebi olarak kabul ediliyor.