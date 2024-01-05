2024'e incecik bir bedenle girmek için bu öneriyi dinleyin! Tıka basa yeseniz bile kilo almayacaksınız

Diyetisyen Buket Ertaş Sefer, yeni yıla kilo almadan girmek isteyenlere yönelik değerli ipuçlarını paylaştı. Sabah kahvaltısını atlamanın risklerinden, akşam yemeği stratejilerine kadar uzanan bu öneriler, sağlıklı bir yaşam tarzına geçiş yapmak isteyenler için ilham kaynağı niteliğinde. Sefer, dengeli beslenme ve metabolizmayı canlı tutma yöntemleriyle yeni yılda formda kalmak isteyenlere pratik çözümler sundu.



1. Sabah Kahvaltısını Atlamayın

Sabah kahvaltısını atlamak, gün içinde kan şekerinin dalgalanmasına neden olabilir. Sefer, kahvaltıda yumurta, az yağlı peynir, avokado ve mevsim sebzeleri ile bir dilim ekmek öneriyor. Bu öğün, hem tok tutacak hem de antiinflamatuar etkisiyle öne çıkacak.

2. Kontrollü Akşam Yemeği

Yılbaşı gecesi için Sefer, 29 Aralık'tan itibaren 2-3 günlük dikkatli bir beslenme düzeni oluşturmanın pişmanlık hissini azaltacağını belirtiyor. Ancak, her şeyi tıka basa yemek yerine sevilen yiyeceklerden bir tabak yapmanın daha ideal olduğunu vurguluyor.

3. Besinleri Zamana Yayın

Yavaş yavaş ve zamana yayarak yemek yemek, miktar kontrolünü kolaylaştırır. Bu aynı zamanda doygunluk hissi için zaman kazandırarak miktarın azalmasına yardımcı olur.

4. Şişkinlik Yapan Gıdalardan Kaçının

Sefer, şişkinlik yapan gıdaları menüden çıkarmayı öneriyor. Böylece, örneğin glüten hassasiyeti olanlar bulgur yerine basmati pirinci tercih edebilirler.

5. Kavrulmamış Kuruyemişleri Tercih Edin

Kuruyemişlerin görünmez kalori kaynakları olduğunu belirten Sefer, mümkünse kavrulmamış ve çiğ olanları tercih etmenin daha sağlıklı bir seçenek olduğunu söylüyor.

6. Hareketi Unutmayın

Yılbaşı döneminde normalden daha fazla hareket etmek, metabolizmanın canlı kalmasına yardımcı olabilir. Davet günlerini spor yapmadan geçirmemeye özen göstermek önemli.

7. Salata ve Sebze Ağırlıklı Beslenin

Sefer, sofraların salata ve sebze ağırlıklı olmasının sindirime yardımcı olacağını ve karbonhidrat bakımından zengin besinlerden bir tanesinin de tüketilmesini öneriyor.

8. Gazlı İçecekleri Sınırlayın

Gazlı içeceklerin gizli kalori kaynakları olduğunu hatırlatan Sefer, mümkünse gazlı içeceklerden kaçınılmasını ve su içilmesini öneriyor.

9. Ertesi Gün Kaliteli Proteinlerle Başlayın

Her ne kadar keyifli bir gece geçirilse de, ertesi gün kendinizi cezalandırmamanız gerektiğini belirten Sefer, hafif ve sindirimi kolay besinlerle günü geçirmeyi öneriyor. Adaçayı veya papatya çayı gibi bitki çayları da sindirimi destekleyebilir.

Yeni yıla sağlıklı ve dengeli bir başlangıç yapmak için bu önerilere kulak vermek, formunuzu korumanızı sağlayabilir.