5 dakika önce ne yaptığını unutanlar bunu denesin! Ünlü doktor zehir gibi hafızanın şifresini verdi

Sık sık unutkanlık yaşayanlar için Ender Saraç'tan hafızayı güçlendirecek özel çay tarifi geldi. Dün ne yediğini hatırlamayanlar artık zorlanmayacak...

5 dakika önce ne yaptığını unutanlar bunu denesin! Ünlü doktor zehir gibi hafızanın şifresini verdi
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Zihinsel tazeliği korumak her yaşta önemli olurken güçlendirmek adına yapılması gerekenler araştırılıyor. Çayların hafıza üzerinde olumlu etkileri olurken beyin yapısal olarak hafızayı etkileyerek unutkanlığın önüne geçmektedir. Kronik bir hastalığı olmayanlar için tüketebileceği çay tarifi geldi. Her şeyi unutanlar bu sorununa derman buldu. İşte zeka açan Ender Saraç'ın özel çay tarifi...

ZEKA AÇAN ÇAY TARİFİ

MALZEMELER

1-2 yaprak Gingko Biloba,

1 küçük dal adaçayı

1 bardak kaynar suda 4 dakika demlenir, günde 1-2 çay fincanı olarak şekersiz içilir. Çayın gece geç saatlerinde tüketilmemesi önerilirken içerisine limon dilimi konularak içilebilir.

unutkanlık

HAFIZAYI GÜÇLENDİRECEK FAKTÖRLER

-Sağlıklı ve dengeli beslenmek vücudun sağlıklı olmasının başında gelirken omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar, vitaminler ve e vitaminleri önemli rol oynar.

-Hidrasyonu sağlanarak beyin fonksiyonları olumlu etkilenmesi için bol su tüketmek gerekir.

-Kan dolaşımını sağlamak için yürüyüş ve düzenli fiziksel aktive gerekir.

-Kaliteli ve düzenli uyku sağlık vücut için önemli rol oynarken uykusuzluk ise hafıza sorunlarına yol açar.

-Kronik stres beyin sağlığını etkilerken stres, zihni yorarak unutkanlığa neden olur.

-Yeşil çay ve bazı bitki çayları beyin fonksiyonlarını geliştirir. 

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