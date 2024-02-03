Ellerde yılların izini bıraktırmayan bu karışım herkesi mest ediyor! Uygulayanın elleri 20 yaş gençleşecek

Elleriniz, günlük hayatta en çok kullandığınız ve en çok maruz kaldığınız organlarınızdır. Elleriniz, sıcak, soğuk, güneş, kimyasal, su gibi birçok etkene sürekli olarak maruz kalır. Bu da ellerinizin zamanla kurumasına, kırışmasına, lekelenmesine ve çatlamasına neden olur. Elleriniz, yaşınızı ve sağlığınızı yansıtan en önemli aynalardır. Ellerinizin genç ve sağlıklı görünmesi için, düzenli olarak bakım yapmanız ve doğal yöntemlerden faydalanmanız gerekir. Peki el nasıl gençleşir? İşte sihirli formüller...

EL NASIL GENÇLEŞİR?

İşte ellerinize yılların izini bırakmayacak doğal gençleştirme yöntemleri:

Hindistan Cevizi Yağı ve Tarçın Karışımı



Hindistan cevizi yağı, cildi nemlendiren, besleyen, yumuşatan ve aydınlatan bir yağdır. Tarçın ise, ciltteki renk değişimini azaltan ve kan dolaşımını artıran bir baharattır. Bu iki malzemeyi karıştırarak elinize uyguladığınızda, kırışıklık ve lekelerin azaldığını göreceksiniz.





2 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı, 2 tatlı kaşığı tarçın tozu, 1 yemek kaşığı kahverengi şeker bir kasede iyice karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı ellerinize sürün ve hafifçe masaj yapın. 15 dakika bekletin ve ılık suyla yıkayın. Haftada bir kez tekrarlayabilirsiniz.

Salatalık

Salatalık, cildi nemlendiren, yatıştıran, ferahlatan ve aydınlatan bir sebzedir. Salatalık, ciltteki şişlik ve morlukları giderir.





Salatalığı buzdolabında soğuttuktan sonra dilimleyerek ellerinize koyabilir ve 10-15 dakika bekletebilirsiniz. Günde iki kez tekrarlayabilirsiniz.

Yeşil Çay

Yeşil çay, cildin kan dolaşımını artıran, iltihabı azaltan, antioksidan ve anti-enflamatuar özelliklere sahip olan bir içecektir. Yeşil çay, ciltteki kırışıklık ve lekeleri önler. Yeşil çay poşetlerini sıcak suda demledikten sonra buzdolabında soğutun. Soğuyan çay poşetlerini ellerinize yerleştirin ve 15-20 dakika bekletin. Günde iki kez uygulayabilirsiniz.





Aloe Vera

Aloe vera, cildi nemlendiren, besleyen, onaran ve aydınlatan bir bitkidir. Aloe vera, ciltteki kırışıklık, leke, kuruluk ve çatlakları giderir. Aloe vera jeli veya suyunu ellerinize sürün ve hafifçe masaj yapın. 10-15 dakika bekletin ve ılık suyla yıkayın. Günde bir veya iki kez tekrarlayabilirsiniz.

Badem Yağı

Badem yağı, cildi nemlendiren, besleyen, yumuşatan ve aydınlatan bir yağdır. Badem yağı, ciltteki kırışıklık, leke, kuruluk ve çatlakları önler. Badem yağını ellerinize sürün ve hafifçe masaj yapın. Gece boyunca bekletin ve sabah ılık suyla yıkayın. Her gece uygulayabilirsiniz.