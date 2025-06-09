DOLAR
39,26 -0,2%
EURO
44,89 -0,17%
ALTIN
4.204,25 -0,19%
BITCOIN
4.328.453,57 -1,43%

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Vefat Etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ani kalp durması sonucu hayatını kaybetti. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 19:24
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Vefat Etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Vefat Etti

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ani kalp durması nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hastanenin başhekimlik toplantı salonunda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Prof. Dr. Topçu, Zeyrek'in tedavisinin 6 Haziran Cuma günü saat 23.30'dan itibaren hastanelerinde devam ettiğini belirtirken, yapılan müdahalelerin yeterli olamayarak Zeyrek'in bugün saat 17.05 itibarıyla vefat ettiğini aktardı.

Prof. Dr. Topçu, “Tüm müdahalelere rağmen dönemeyen kardiyak arrest (ani kalp durması) nedeniyle Sayın Başkanımız vefat etti. Kendisini kaybetmiş bulunmaktayız. Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum,” ifadelerini kullandı.

Ferdi Zeyrek, Yunusemre ilçesindeki evinde elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılmıştı. Cenaze programının ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Manisa...

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kardiyak arrest (ani kalp durması) nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

İLGİLİ HABERLER

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri

Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!

Vakıf Katılım'dan Şok Bayram İkramiyesi: Maaşların Yarısı Kadar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Sigara Bırakma Polikliniği ile Başarı Hikayeleri
2
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Vefat Etti
3
Hamileyken Karaciğer Nakli: İpek Demir Hem Sağlığına Hem Bebeğine Kavuştu
4
Huzurevi Sakinlerine Yerinde Sağlık Hizmeti: Sağlık Bakanlığı Destek Sunuyor
5
Çanakkale'de 15 Yaşındaki Çocuğun Kalbindeki Delik Başarıyla Kapatıldı
6
İyot Eksikliği Gebelik ve Çocuk Gelişimini Tehdit Ediyor
7
Dermatolojik Testleri Geçmeyen Islak Mendiller Cilt Sağlığını Tehdit Ediyor

Beykoz Belediyesi'nden Anneler ve Çocuklara Özel Destek: Yüzde 30-50 İndirimler!

Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!

Bakan Işıkhan'dan Anneler İçin Rekor Emzirme Ödeneği Müjdesi

Temmuz'da Benzin, Sigara ve Alkol Fiyatlarına Yüzde 13 Zam Geliyor!

Vakıf Katılım'dan Şok Bayram İkramiyesi: Maaşların Yarısı Kadar!

Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri