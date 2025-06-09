Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Vefat Etti

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ani kalp durması nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hastanenin başhekimlik toplantı salonunda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Prof. Dr. Topçu, Zeyrek'in tedavisinin 6 Haziran Cuma günü saat 23.30'dan itibaren hastanelerinde devam ettiğini belirtirken, yapılan müdahalelerin yeterli olamayarak Zeyrek'in bugün saat 17.05 itibarıyla vefat ettiğini aktardı.

Prof. Dr. Topçu, “Tüm müdahalelere rağmen dönemeyen kardiyak arrest (ani kalp durması) nedeniyle Sayın Başkanımız vefat etti. Kendisini kaybetmiş bulunmaktayız. Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum,” ifadelerini kullandı.

Ferdi Zeyrek, Yunusemre ilçesindeki evinde elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılmıştı. Cenaze programının ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kardiyak arrest (ani kalp durması) nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.