Türk Dermatoloji Derneği Uyardı: Cilt Sağlığı İçin Güvenilir Ürün Kullanın

Prof. Dr. Ertan Yılmaz, Antalya'da düzenlenen 33. Ulusal Dermatoloji Kongresi kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, içeriği belirsiz ürünlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını ve dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Kongrede öne çıkan konular

Kongre, 22 Ekimde başlayıp 26 Ekimde sona erecek şekilde Antalya'da bir otelde gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin dört bir yanından dermatoloji uzmanlarının katıldığı etkinlikte, dernek çatısı altında 20 ayrı çalışma grubu akne, fototerapi ve sedef hastalığı gibi farklı alanlarda aktif çalışmalar yürütüyor. Kongrede ayrıca dermoskopi gibi gelişmiş tanı yöntemleri, biyolojik ve aşı tedavileri ile tedavisinde güçlük yaşanan hastalıklardaki gelişmeler ayrıntılı olarak ele alındı.

Merdiven altı ürünler ve riskler

Yılmaz, bilinçsiz ve doktor önerisi olmadan yapılan uygulamalara karşı uyarıda bulunarak, merdiven altı üretimin ve bu ürünlerdeki ağır metallerin deri kanseri ve zehirlenmelere davetiye çıkarabileceğini belirtti: "Merdiven altı üretimi olan ve içeriğinde bulunan ağır metaller başta olmak üzere birçok madde deri kanserlerine ve zehirlenmelere davetiye çıkarabilir."

Deneyimlere dikkat çeken Yılmaz, "İçeriğinde ne kullanıldığı belli olmayan ürünler nedeniyle acile kaldırılan, serviste aylarca yatan, yüzünün şeklinin asla eskiye dönmeyeceği hastalarla karşılaşabiliyoruz." dedi. "Bu ürünler, alerjik reaksiyon, zehirlenme, yüzde apse ve geri dönüşsüz yaralara neden olabiliyor."

Uygulama öncesi alınacak önlemleri vurgulayan Yılmaz, "O nedenle uygulanacak maddenin gerçekten belgesine bakılmalı ve içeriğinden emin olunması gerekiyor." uyarısında bulundu.

Arsenik, kurşun ve yanlış koruma

Yılmaz, bazı ürünlerde bulunan arsenik ve kurşun gibi maddelerin deri kanseri riskini artırabileceğine dikkati çekti. Ayrıca içeriği belirsiz güneş koruyucuların insanların kendilerini koruduklarını zannederek güneş altında daha uzun süre kalmalarına yol açtığını, bunun da dolaylı yoldan deri kanseri, kırışıklık ve lekelenme gibi kalıcı sorunlara neden olabileceğini belirtti.

