Adana'da SMA Bölge Tarama Laboratuvarı Açıldı

Adana'da SMA Hastalarına Umut Olacak Laboratuvar Açıldı

Adana'da, spinal müsküler atrofi (SMA) hastalığına yönelik taramalar için tasarlanan SMA Bölge Tarama Laboratuvarı hizmet vermeye başladı. Bu laboratuvar, alınan kan örneklerinin inceleneceği önemli bir merkez olarak hizmete girdi.

Açılışta konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Yiğit, SMA'nın Türkiye için önemli bir sağlık sorunu olduğunu ifade etti. Yiğit, "Hastalığın tedavi masraflarının yüksek olduğu göz önüne alındığında, merkez dışında ilk laboratuvarın Adana'da açılıyor olması bizim için çok anlamlı. Toplumumuzun kanayan yarasına çare olmak amacıyla açılan laboratuvar büyük bir hizmet verecek." dedi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Köksal Hamzaoğlu ise bu merkezin, bakanlığın referans laboratuvarları dışında yetkilendirilen ilk bölge laboratuvarı olduğunu vurguladı. Hamzaoğlu, Türkiye'de yılda ortalama 581 bin kişinin SMA taramasından geçtiğini ve Adana'da bu sayının 50 bine çıkmasını hedeflediklerini belirtti. "Bu bilinçlenmeyle ilimizde hastalıkla daha iyi mücadele edebilecek şartlara sahip olacağız" şeklinde konuştu.

Hamzaoğlu, SMA Bölge Tarama Laboratuvarı'nın sadece Adana ile sınırlı kalmayıp, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Mersin ve Kilis gibi çevre illere de hizmet vereceğini ekledi.

Açılış töreninin ardından, aile sağlığı merkezleri ve belirlenen yerlerde alınan kan örneklerinin inceleneceği laboratuvarın kapıları açıldı. Merkez, evlilik öncesi dönemdeki SMA taramasında taşıyıcı olduğu tespit edilen çiftlere genetik danışmanlık ve tedavi konusunda yönlendirmeler sağlayacak.

Açılış törenine İl Sağlık Müdürü Halil Nacar da katıldı.