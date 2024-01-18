Ağız kokusunu 10 saniyede yok eden karışım! İlk seferde bile etkili

Ağız kokusuyla başa çıkmanın 10 basit adımını içeren bu önerilere göz atarak, nefeste meydana gelen kötü kokudan kurtulmak mümkündür. Ağız kokusunun büyük bir kısmı ağız içi kaynaklı olup, ağız içindeki enfeksiyonlar, diş eti hastalıkları ve uzun süreli gıda artıkları nedeniyle ortaya çıkabilir. Diş Hekimi Doğan Kontacı'ya göre, ağız kokusuyla mücadelede alınacak 10 basit önlemle etkili sonuçlar elde edilebilir. İşte detaylar...





AĞIZ KOKUSUNDAN KURTULMAK İÇİN BUNLARI YAP!

Ağız kokusunun nedeninin belirlenmesi önemlidir ve tedavinin bu doğrultuda yapılması gerekmektedir. Ağız içi kaynaklı kokularda uygulanacak önlemler şu şekildedir:

Tüm diş çürükleri tedavi edilmelidir.

Diş eti hastalıkları tedavi edilmeli ve diş eti cebi ile diş taşları ortadan kaldırılmalıdır.

Gömük ve yarı gömük 20 yaş dişleri çekilmelidir.

Hatalı veya eskimiş köprü ve protezler yenilenmelidir.

Ağız kokusunun diğer olası sebepleri arasında şunlar bulunmaktadır:

Sinüs ve akciğer kaynaklı enfeksiyonlar,

Şeker hastalığı (aseton kokusu gibi),

Böbrek yetmezliği (balık kokusu gibi),

Karaciğer yetmezliği,

Metabolizma bozuklukları (zaman zaman ortaya çıkan kötü bir balık kokusu),

Açlık, diyet, ağız kuruluğu, oruçlu olmak (sıvı gıda eksikliğinde vücuttaki yağ ve protein çözünmeye başlar, bu da kötü ağız kokusu olarak yansır).

Bu önerileri takip ederek, ağız kokusunu gidermek ve sağlıklı bir ağız hijyenine sahip olmak mümkündür.