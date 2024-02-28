Ağız kokusunu tarihe gömen karışım! 3 malzemeli gargarayla ağız kokusu yok olacak

Evde kolaylıkla hazırlanacak gargara için çözüm üretilirken diş eti problemlerine ve ağız kokusuna karşı etkili çözüm sunuyor. Mucizevi gargara suyunun tarifi haberimizde yer almaktadır.



GARGARA SUYU

MALZEMELER

15-20 adet karanfil

Sıcak su

5 damla nane yağı

5 damla limon yağı



YAPILIŞI

15-20 adet karanfil bir bardak sıcak suya eklenerek demlemeye bırakılır. Karanfillerin doğal özlerinin suya geçmesiyle beraber yaklaşık 10-15 dakika bekletilir. Demleme süresi sonunda suyu süzülerek temiz bir kap içerisine alınıp içerisine nane yağı ve limon yağı ilave edilir. Son olarak karışımın iyice karışması için çalkalanır ve homojen kıvama getirilir. Doğal ağız gargarası suyu, günlük kullanıma uygun olurken sabah, öğle ve akşamları günde 3 kez kullanılır. Karanfilin antiseptik özellikleriyle beraber nane yağının ferahlatıcı etkisi devreye girer.





