Akıllı Telefonlar Yatakta Gölge Gibi: Uyku Sağlığını Olumsuz Etkiliyor

Akıllı Telefonların Uyku Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, akıllı telefon kullanımının uyku sağlığını ciddi şekilde olumsuz etkilediğini belirtti. Öztürk, akıllı telefonların yatmadan önce kullanılması durumunda yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Mavi Işık ve Melatonin Salgılanması

Öztürk, telefon ekranlarının yaydığı parlak ışığın, özellikle mavi spektrumda olduğunu ifade ederek, bu ışığın beynimizde uyku için kritik öneme sahip melatonin hormonunun salgılanmasını engellediğini vurguladı. Bu durum, hem uykuya dalmayı zorlaştırmakta hem de gece boyunca uykunun kalitesini düşürmektedir.

Uykuya Geçişteki Zorluklar

Yatakta telefonla geçirilen zamanın, uykunun ertelenmesine yol açtığını belirten Öztürk, oyun oynama, video izleme veya sosyal medya aktviayelerinin de bu durumu pekiştirdiğini ekledi. Uyku faz kayması yaşandığı takdirde, bu tür faaliyetlerin kişiyi uyararak, dinlenme sürecine geçmesini zorlaştırdığını ifade etti.

Elektromanyetik Alanın Etkisi

Prof. Dr. Öztürk ayrıca, akıllı telefonların yaydığı elektromanyetik alanın da uyku sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirtirken, yatak odasında telefon, tablet ve bilgisayar bulundurulmamasını önerdi. Eğer telefon bulundurulacaksa, en az 2 metre uzakta olmalı ve ulaşılması kolay bir mesafede bulundurmamaya özen gösterilmelidir.

Psikolojik Etkiler

Son olarak, sürekli telefon kontrol etmenin de psikolojik sağlığı olumsuz etkilediğini dile getiren Öztürk, bu durumun endişe ve kaygıyı artırabileceğini belirtti.