Aksa Şehitleri Hastanesi bombardımanı: 70'ten fazla gazeteci tehlikede

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesini topçu ile hedef alması sonucu çok sayıda Filistinlinin yaralandığını açıkladı. Açıklamada, saldırının hastaneye başvuranlarda ağır yaralanmalara yol açtığı vurgulandı.

Saldırının basın üzerindeki etkisi

Gazze hükümetinin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, saldırının hastanede ve çevresinde görev yapan 70'ten fazla basın mensubunun hayatını tehlikeye attığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, bu noktaların İsrail ordusunun işlediği iddia edilen savaş suçlarını dünyaya duyurmak için kullanıldığı kaydedildi.

Hastanenin hedef alınma geçmişi

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Aksa Şehitleri Hastanesi’ni 15 kez hedef aldığı iddia edildi ve bu saldırıların Gazze’deki sağlık sistemine karşı yürütülen "sistematik bir suç" olduğu savunuldu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları

Haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı saldırılarını yeniden başlattığı hatırlatıldı. İddiaya göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 66 bin 148 Filistinli hayatını kaybetti, 168 bin 716 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılarda ise 13 bin 280 kişinin yaşamını yitirdiği, 56 bin 675 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İnsani yardım dağıtım noktalarına saldırılar

Haberde ayrıca, Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı, bu saldırılar sonucu ölenlerin sayısının 2 bin 580'e, yaralıların sayısının ise 18 bin 930'a çıktığı belirtildi.

İşgale ilişkin açıklama

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek bir saldırı planını uygulamaya başladığı, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurduğu kaydedildi.