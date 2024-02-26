Böbrek taşı ve kumunu düşürüyor, altınotu ile birlikte tüketilince kolon kanserini önlüyor! Doktorlar bile etkisine şaştı kaldı

Karaçalı pulu, arıların ve arıcıların çok sevdiği, bala hoş bir aroma veren bir bitkidir. Ancak bu bitkinin faydaları sadece bununla sınırlı değil. Karaçalı pulu nedir, nerelerde yetişir? Peki karaçalı pulu nasıl kullanılır, nelere dikkat edilmelidir? İşte detaylar...

KARAÇALI PULU NEDİR, NERELERDE YETİŞİR?

Karaçalı pulu, karaçalı bitkisinin pul şeklindeki meyveleridir. Bu meyveler, ilk oluştuğu zamanlarda açık renkli ve yumuşaktır. Bu haliyle yenilebilir. Zamanla kuruyup koyulaşır ve sertleşir. Bu haliyle de kaynatılarak çay olarak içilebilir.





Karaçalı bitkisi, kara çalı, çalı dikeni, sincan dikeni, kara diken, çaltı dikeni ve isa dikeni gibi isimlerle de bilinir. Latince adı Paliurus Aculeatus olan bu bitki, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak görülür. Edirne, Kırklareli ve Çanakkale’de de bulunur.

KARAÇALI PULU NASIL KULLANILIR, NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Karaçalı pulu, farklı rahatsızlıklara göre farklı şekillerde kullanılabilir. Ancak genel olarak, bir fincan için 5-6 adet pulun 10 dakika kadar kaynatılması ve ılık olarak içilmesi önerilir. Bazı durumlarda, karaçalı pulu başka bitkilerle karıştırılarak daha etkili bir tedavi sağlanabilir. Örneğin:

Böbrek taşı, kumu, protein kaçağı, tıkanıklık tedavisinde karaçalı pulu ile altınotu birer kaşık alınır, 15 dakika demlenir ve günde iki fincan aç karna içilir.

Pankreas ve kolon kanserlerinin metastaz riskini düşürmek için karaçalı pulu ile altınotu 30 denek üzerinde yapılan bir araştırmada kullanılmış ve kanserli hücrelerin büyümesinin durduğu görülmüştür.





Kabızlık tedavisinde karaçalı pulu ile açlık otu birer tatlı kaşığı alınır, 15 dakika demlenir ve günde iki fincanı geçmeyecek şekilde içilir. Bu karışımın bağırsakları boşaltıcı etkisi vardır.

İdrar yolu enfeksiyonları tedavisinde karaçalı pulu, funda yaprağı ve karabaş birer avuç içi alınıp 10 dakika demlenir, günde üç fincan tok karna içilir.

Ülseratif kolit tedavisinde karaçalı pulu, karabaş, mercanköşk ve tıbbi zerdeçal 15 dakika demlenir, günde iki fincan aç karna içilir.

Göz iltihabı ve göz kuruluğu için tıbbi adaçayı, karanfil ve mercanköşk ile 15 dakika kaynatılır. Bir pamuk ile gözlere pansuman yapılır, haftada üç uygulama yarımşar saat yeterlidir.





Karaçalı pulu kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Öncelikle, bu bitkinin herhangi bir yan etkisi olup olmadığını doktorunuza danışmalısınız. Ayrıca, hamilelik ve emzirme döneminde, kan sulandırıcı ilaç kullananlar, alerjisi olanlar ve kronik hastalığı bulunanlar bu bitkiyi kullanmamalıdır.





Aşırı dozda kullanıldığında, mide bulantısı, kusma, ishal, baş ağrısı, karaciğer ve böbrek hasarı gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, karaçalı pulu kullanırken ölçülü olmak ve doktorunuzun tavsiyelerine uymak önemlidir.