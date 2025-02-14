Nadir Görülen Diyafram Hernisi Teşhisiyle Doğan Umut Bebek Sağlığına Kavuştu

Nadir görülen diyafram hernisi teşhisiyle dünyaya gelen Umut bebek, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu. 10 binde 3 canlı doğumda görülen bu durum, anne karnındayken diyafram kasının gelişmemesi sonucu ortaya çıkıyor.

Perinatoloji Uzmanı Op. Dr. Gökçe Naz Küçükbaş Özönder tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı ultrasonda, Umut bebeğin diyafram kasının gelişmediği ve karın içi organlarının göğüs boşluğuna dolduğu tespit edildi. %50 oranında ölümcül seyir izleyebilen bu hastalık için hemen harekete geçildi. Gebeliğin 41. haftasında doğan Umut bebeğin takibini, Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Nesrin Kaya üstlendi.

Umut bebek, doğumunun 24. saatinde çocuk cerrahisi uzmanları Op. Dr. Naime İpek Öztürk, Op. Dr. Deniz Ersayın Gürer ve Op. Dr. Seniha Esin Söğüt ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Zeynep Turan Cıvraz ve diğer ekip üyeleri tarafından başarılı bir şekilde ameliyat edildi. Ameliyat sonrası tedavi süreci boyunca, Umut bebek yaşamsal tehlikeler atlatmış olmasına rağmen, 46 gün sonra taburcu edilerek sağlığına kavuştu.

Op. Dr. Öztürk, operasyon sonrası Umut bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ve kontrollerinin sürdüğünü belirtti. Bu tür özel durumların, multidisipliner bir çalışma gerektirdiğine dikkat çeken uzman, "Kocaman bir erkek bebek olma yolunda ilerliyor. Diyafram hernisi, 10 binde 3 doğumda görülüyor. Bebeğimizin sağlığına kavuşturulmasında koordineli çalışmanın önemi büyüktü." dedi.

Umut bebeğin annesi Pınar Tanko, gebeliği sırasında bu nadir hastalığın teşhis edilmesiyle büyük üzüntü yaşadığını belirtti. "Son ana kadar umudumu kaybetmemeye çalıştım. Doktorlarım bebeğimin ameliyata alınacağını söylediğinde çok zor bir süreç geçirdim," diyen Tanko, 45 gün hastanede kalan bebeğini taburcu haberini aldığında ise büyük bir mutluluk yaşadığını dile getirdi. Hastane süreci boyunca kendilerine yakın ilgiden dolayı doktorlara minnettar olduğunu ifade etti.

Pınar Tanko, Umut isminin bebeğiyle özdeşleştiğini ve "isminin Umut olmasını düşündüm" ifadesini kullandı. Yaşam mücadelesi veren Umut bebek, şimdi sağlıklı bir geleceğe adım atıyor.

Anne karnındayken diyafram kasının gelişmediği (diyafram hernisi) ve karın içi organlarının göğüs boşluğuna dolduğu belirlenen Umut bebek, dünyaya gelmesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Anne karnındayken diyafram kasının gelişmediği (diyafram hernisi) ve karın içi organlarının göğüs boşluğuna dolduğu belirlenen Umut bebek, dünyaya gelmesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.