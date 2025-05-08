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Gümüşhane'de 4 Kilogramlık Tümör Başarıyla Alındı

Gümüşhane'de 54 yaşındaki kadın, karnındaki 4 kilogramlık tümörün başarılı bir operasyonla çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 11:00
Gümüşhane'de 4 Kilogramlık Tümör Başarıyla Alındı

Gümüşhane'de Büyük Başarı

Gümüşhane'de yaşayan 54 yaşındaki Songül Doğan, karnındaki yaklaşık 4 kilogramlık tümör ile başarılı bir ameliyat sonucu sağlığına kavuştu.

Başvuru ve Teşhis

Kadın hastalıkları ve doğum şikayetleri ile Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne başvuran Doğan, karın ağrısı ve kanama şikayetleriyle uzman hekimlere müracaat etti. Yapılan tetkikler sonucunda Doğan'ın karın boşluğunda büyük bir tümör bulundu.

Başarılı Ameliyat

Op. Dr. Durmuş Önder ve Op. Dr. Evrim Koca tarafından gerçekleştirilen 3 saatlik ameliyatla, 24 santimetre genişliğindeki kitle, başarıyla alındı. Ameliyatın zorluğuna rağmen, büyük bir sorun olmadan tamamlandığı bildirildi.

Doktorların Açıklamaları

Op. Dr. Önder, kitle ile bağırsak ve diğer dokular arasında yapışıklıklar olduğunu ve ameliyatın bu nedenle zorlayıcı geçtiğini belirtti. "Hastanemizde daha önce çıkarılmamış büyüklükte bir miyom ameliyatı gerçekleştirdik," diyen Önder, başarılı sonuç için şükretti.

Op. Dr. Koca, kadınlarda sık görülen miyomların farklı boyutlarda ve semptomlarla ortaya çıkabildiğine vurgu yaptı. Hastanın sağlığına kavuşmasında ekip olarak çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Hastanın Durumu

Üç çocuk annesi Songül Doğan, kitle nedeniyle nefes almakta zorlandığını belirterek, ameliyat sonrası kendisini daha iyi hissettiğini söyledi. Hastanede sadece obstetri ve jinekoloji alanında değil, çeşitli ameliyatların yapılabileceği olanakların bulunduğu ifade edildi.

Gümüşhane'de 54 yaşındaki hastanın karnındaki yaklaşık 4 kilogramlık tümör, başarılı operasyonla...

Gümüşhane'de 54 yaşındaki hastanın karnındaki yaklaşık 4 kilogramlık tümör, başarılı operasyonla çıkarıldı. Karın ağrısı ve kanama şikayetiyle Gümüşhane Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran Songül Doğan'ın (solda) karın boşluğunda bulunan yaklaşık 4 kilogram ağırlığındaki ve 24 santimetre genişliğindeki kitle, Op. Dr. Durmuş Önder (sağ 2) ve Op. Dr. Evrim Koca (ortada) tarafından gerçekleştirilen 3 saatlik ameliyatla alındı.

Gümüşhane'de 54 yaşındaki hastanın karnındaki yaklaşık 4 kilogramlık tümör, başarılı operasyonla...

Gümüşhane'de 54 yaşındaki hastanın karnındaki yaklaşık 4 kilogramlık tümör, başarılı operasyonla çıkarıldı. Karın ağrısı ve kanama şikayetiyle Gümüşhane Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran Songül Doğan'ın (solda) karın boşluğunda bulunan yaklaşık 4 kilogram ağırlığındaki ve 24 santimetre genişliğindeki kitle, Op. Dr. Durmuş Önder (sağ 2) ve Op. Dr. Evrim Koca (ortada) tarafından gerçekleştirilen 3 saatlik ameliyatla alındı.

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