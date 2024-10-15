Amasya'da Gebe Okulu Anne Adaylarına Destek Sağlıyor

Amasya'da Gebe Okulu Hizmete Devam Ediyor

Amasya Üniversitesi'nde bulunan Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi içinde yer alan gebe okulu, anne adaylarına kapsamlı eğitimler sunarak doğum sürecini daha sağlıklı geçirmelerine yardımcı oluyor.

Uzman Eğitimlerle Sağlıklı Gebelik

Uzman ebeler ve doktorlar, gebe okulunda anne adaylarına doğum öncesi, doğum esnası ve sonrası süreçler hakkında bilgilendirici eğitimler vermektedir. Bu eğitimler, gebelerin lohusalık dönemini daha rahat geçirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Anne adayları, sağlıklı bir gebelik ve sonrası için gerekli bilgileri alarak bilinçleniyor.

10 Yıllık Tecrübe ve Eğitim Alanında Başarılı Sonuçlar

Başhekim Yardımcısı Dr. Hatice Dörtok Demir, gebe okulunun yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösterdiğini belirtti. Her yıl ortalama 500 anne adayına eğitim verdiklerini vurgulayan Demir, şu açıklamalarda bulundu: "Gebelerimizin hamilelik süreci boyunca doğum ve bebek bakımı konusunda eğitim almaları sağlanıyor. Doğum korkusunu yenmeleri ve sağlıklı bir gebelik süreci geçirmeleri için gerekli bilgiler verilmekte ve uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır. Aylık ortalama 40 gebe okulumuzu ziyaret etmekte. Eşleri ve yakınları da bu süreç hakkında bilgilendirilmektedir."

Anne Adaylarının Deneyimleri

Anne adaylarından biri olan 27 yaşındaki Kübra Taş, gebe okuluna katılımının nedenlerini şöyle ifade etti: "Gebe okuluna hem gebelik sürecindeki korkularımı yenmek hem normal doğum ve sezaryen doğum hakkında bilgi almak için geldim. Doğum sonrası bebeğimi nasıl emzireceğimi, ona nasıl bakacağımı öğrenmek istiyorum. Örneğin, onu nasıl yıkayacağımı, uyutacağımı gibi konuları öğrenmek amacıyla buradayım."

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesindeki gebe okulu, anne adaylarına hizmet veriyor. Uzman ebeler ve doktorlar tarafından gebelerin lohusalık dönemini rahat geçirmelerini sağlamak için doğum öncesi, doğum esnası ve doğum sonrası döneme dair eğitimler verilen gebe okulunda anne adayları hem sağlıklı bir gebelik hem de gebelik sonrasıyla ilgili bilinçlendiriliyor.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesindeki gebe okulu, anne adaylarına hizmet veriyor. Uzman ebeler ve doktorlar tarafından gebelerin lohusalık dönemini rahat geçirmelerini sağlamak için doğum öncesi, doğum esnası ve doğum sonrası döneme dair eğitimler verilen gebe okulunda anne adayları hem sağlıklı bir gebelik hem de gebelik sonrasıyla ilgili bilinçlendiriliyor.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesindeki gebe okulu, anne adaylarına hizmet veriyor. Uzman ebeler ve doktorlar tarafından gebelerin lohusalık dönemini rahat geçirmelerini sağlamak için doğum öncesi, doğum esnası ve doğum sonrası döneme dair eğitimler verilen gebe okulunda anne adayları hem sağlıklı bir gebelik hem de gebelik sonrasıyla ilgili bilinçlendiriliyor.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesindeki gebe okulu, anne adaylarına hizmet veriyor. Uzman ebeler ve doktorlar tarafından gebelerin lohusalık dönemini rahat geçirmelerini sağlamak için doğum öncesi, doğum esnası ve doğum sonrası döneme dair eğitimler verilen gebe okulunda anne adayları hem sağlıklı bir gebelik hem de gebelik sonrasıyla ilgili bilinçlendiriliyor.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesindeki gebe okulu, anne adaylarına hizmet veriyor. Uzman ebeler ve doktorlar tarafından gebelerin lohusalık dönemini rahat geçirmelerini sağlamak için doğum öncesi, doğum esnası ve doğum sonrası döneme dair eğitimler verilen gebe okulunda anne adayları hem sağlıklı bir gebelik hem de gebelik sonrasıyla ilgili bilinçlendiriliyor.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesindeki gebe okulu, anne adaylarına hizmet veriyor. Uzman ebeler ve doktorlar tarafından gebelerin lohusalık dönemini rahat geçirmelerini sağlamak için doğum öncesi, doğum esnası ve doğum sonrası döneme dair eğitimler verilen gebe okulunda anne adayları hem sağlıklı bir gebelik hem de gebelik sonrasıyla ilgili bilinçlendiriliyor.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesindeki gebe okulu, anne adaylarına hizmet veriyor. Uzman ebeler ve doktorlar tarafından gebelerin lohusalık dönemini rahat geçirmelerini sağlamak için doğum öncesi, doğum esnası ve doğum sonrası döneme dair eğitimler verilen gebe okulunda anne adayları hem sağlıklı bir gebelik hem de gebelik sonrasıyla ilgili bilinçlendiriliyor.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesindeki gebe okulu, anne adaylarına hizmet veriyor. Uzman ebeler ve doktorlar tarafından gebelerin lohusalık dönemini rahat geçirmelerini sağlamak için doğum öncesi, doğum esnası ve doğum sonrası döneme dair eğitimler verilen gebe okulunda anne adayları hem sağlıklı bir gebelik hem de gebelik sonrasıyla ilgili bilinçlendiriliyor.