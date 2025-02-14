Amasya'da Kardan Kapanan Yolda Hasta İçin Seferberlik

Amasya'da Acil Durum!

Amasya'da etkili olan kar yağışı, Fındıklı mezrasındaki bir hastanın hayatını tehlikeye attı. Yolu kapanan mezrada, 4 yaşındaki çocuğun rahatsızlandığı bildirildi.

112 Çağrı Merkezi'ne Bildirim

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çocuğun yakınları durumu 112 Çağrı Merkezi'ne iletti. Sağlık personeli, ambulansın ulaşamadığı bu zorlu durumda İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım talep etti.

Hızla Müdahale

Yardım ekiplerinin hızlıca müdahale etmesiyle, mezraya açılan yoldan ambulans ulaşmayı başardı. Hasta, ekiplerin özverili çalışması sonucunda hastaneye kaldırıldı ve gerekli tedaviye alındı.

Bu olay, kış koşullarında sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Amasya'da kar nedeniyle yolu kapanan mezradaki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Amasya'da kar nedeniyle yolu kapanan mezradaki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.