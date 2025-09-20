Antalya'da 15 yaşındaki İbrahim, çene eklem ameliyatıyla sağlığına kavuştu

Antalya'da 7 yaşından beri çene eklem bozukluğu yaşayan 15 yaşındaki İbrahim Çolak, SDÜ'de yapılan ameliyatla ağız açıklığını artırarak sağlığına kavuştu.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 11:11
Antalya'da 15 yaşındaki İbrahim, çene eklem ameliyatıyla sağlığına kavuştu

Antalya'da 15 yaşındaki İbrahim, çene eklem ameliyatıyla sağlığına kavuştu

İbrahim Çolak, 7 yaşında başlayan çene eklem bozukluğu nedeniyle uzun yıllar beslenme güçlüğü çekti. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) gerçekleştirilen ameliyatla hastanın durumunun düzeldiği açıklandı.

Operasyon ve teknik müdahale

SDÜ Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Fındık, hastanın yıllardır ağız açıklığının kısıtlı olduğunu, ağzını yaklaşık 2-3 milimetre açabildiğini belirtti.

Prof. Dr. Fındık, "Yaptığımız analizlerde çene kemiklerinde erken temas olduğunu fark ettik. Ameliyatta kemiklere müdahale ederek ağız açıklığını artırdık. Fizik tedavi ile normal bireylerdeki seviyeye ulaşabilecek." dedi.

Uzman uyarısı ve öneriler

Fındık, erken yaşlarda bu tür çene eklem sorunlarının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı: "Çocukluk döneminde ciddi ağız açıklığı kısıtlılığı varsa mutlaka bir çene cerrahına muayene olmalarını tavsiye ediyoruz. İleri yaşlarda da birçok hastamız uzun süre sıvı beslenmeyle idare ediyor ama biz cerrahi ve tedavi yöntemleriyle konforlu bir şekilde normal ağız açıklığına ulaştırabiliyoruz".

Hastanın duyguları

İbrahim Çolak ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi. Yemekleri hep küçük lokmalar halinde tükettiğini anlatan Çolak, "Çok zorluk yaşıyordum. Artık doktorlarımız sayesinde bu sıkıntılardan kurtulacağım. İyileştikten sonra ilk işim hamburger yemek olacak. Çenemi açamadığım için hamburger yiyemiyordum." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bu bitkiyi tüketene kış hastalıkları uğramıyor! Günde 1 avuç yeterli
2
Çocuklu ailelere başvurular açıldı! 1-2-3 çocuğu olana 5.330 TL ödenecek
3
Bakan Memişoğlu: 2026'nın İlk Yarısında Türkiye Kendi SMA İlacını Üretecek
4
Antalya'da 15 yaşındaki İbrahim, çene eklem ameliyatıyla sağlığına kavuştu
5
Türk Böbrek Vakfı'ndan 'Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası'nda Farkındalık Etkinliği
6
İzmir'de Lenfoma İkinci Kez Yenildi: Kök Hücre Nakliyle İyileşti
7
Erzurum Tıp Fakültesi'nde Yeni Eğitim Yılı Açılışı — İlk Mezunlar İçin Hazırlık

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi