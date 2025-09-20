Antalya'da 15 yaşındaki İbrahim, çene eklem ameliyatıyla sağlığına kavuştu

İbrahim Çolak, 7 yaşında başlayan çene eklem bozukluğu nedeniyle uzun yıllar beslenme güçlüğü çekti. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) gerçekleştirilen ameliyatla hastanın durumunun düzeldiği açıklandı.

Operasyon ve teknik müdahale

SDÜ Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Fındık, hastanın yıllardır ağız açıklığının kısıtlı olduğunu, ağzını yaklaşık 2-3 milimetre açabildiğini belirtti.

Prof. Dr. Fındık, "Yaptığımız analizlerde çene kemiklerinde erken temas olduğunu fark ettik. Ameliyatta kemiklere müdahale ederek ağız açıklığını artırdık. Fizik tedavi ile normal bireylerdeki seviyeye ulaşabilecek." dedi.

Uzman uyarısı ve öneriler

Fındık, erken yaşlarda bu tür çene eklem sorunlarının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı: "Çocukluk döneminde ciddi ağız açıklığı kısıtlılığı varsa mutlaka bir çene cerrahına muayene olmalarını tavsiye ediyoruz. İleri yaşlarda da birçok hastamız uzun süre sıvı beslenmeyle idare ediyor ama biz cerrahi ve tedavi yöntemleriyle konforlu bir şekilde normal ağız açıklığına ulaştırabiliyoruz".

Hastanın duyguları

İbrahim Çolak ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi. Yemekleri hep küçük lokmalar halinde tükettiğini anlatan Çolak, "Çok zorluk yaşıyordum. Artık doktorlarımız sayesinde bu sıkıntılardan kurtulacağım. İyileştikten sonra ilk işim hamburger yemek olacak. Çenemi açamadığım için hamburger yiyemiyordum." ifadelerini kullandı.