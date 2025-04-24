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Antalya'da 80 Yaş Üstüne Hizmet Verecek Beşinci Sağlıklı Yaş Alma Merkezi Açıldı

Antalya'da Sağlık Bakanlığı'nın 80 yaş üstü için açtığı beşinci merkez, Kepez Devlet Hastanesi'nde faaliyete geçti.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 14:57
Antalya'da 80 Yaş Üstüne Hizmet Verecek Beşinci Sağlıklı Yaş Alma Merkezi Açıldı

Antalya'da Yeni Bir Sağlıklı Yaş Alma Merkezi Daha Açıldı

Antalya, Sağlık Bakanlığı'nın Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri projesi kapsamında, 80 yaş üstü vatandaşlar için beşinci merkezi Kepez Devlet Hastanesi'nde hizmete sundu. Merkezin açılışı, İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan tarafından gerçekleştirildi.

Kronik Hastalıkların Takibi İçin Önemli Adım

Özkan, daha önce Manavgat, Kemer, Atatürk ve Antalya Şehir Hastanesi'nde açılan merkezlerle birlikte, bu yeni poliklinikle kronik hastalıkları bulunan hastalar için konforlu bir sağlık hizmeti sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Çok Branşlı Sağlık Hizmeti

Merkezde sağlanan hizmetler arasında hastalık takibi ve rapor çıkarma gibi uygulamalar yer almakta. Özkan, bu poliklinikleri, çok branşlı hizmet sunan tüm hastanelere yaymayı planladıklarını ifade etti.

Uzman Ekip, Sağlıklı Yaşam İçin Burada

Hastane Başhekimi Opr. Dr. Ramazan Gürkan, merkezde görevli gerontoloji uzmanı, evde sağlık doktoru ve hemşirelerin, 80 yaş üzerindeki hastaların sağlıklı yaşam sürmeleri için önemli bir rol oynayacaklarını ifade etti.

En Yaygın Hastalıklar Tek Merkezde Değerlendirilecek

Uzm. Dr. Hilal Heybeli, 80 yaş üstünde en sık rastlanan hastalıkların tansiyon, diyabet, kalp hastalıkları ve demans olduğunu belirtti. Bu hastalıkların tedavisinin tek bir merkezde değerlendirileceğini vurguladı.

Antalya'da Sağlık Bakanlığınca uygulamaya konulan Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri'nin beşincisi Kepez...

Antalya'da Sağlık Bakanlığınca uygulamaya konulan Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri'nin beşincisi Kepez Devlet Hastanesi'nde açıldı. Merkezin açılışını İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan yaptı.

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