Kayseri'de Kanser Hastası Çocuklar İçin Kahvaltı Etkinliği Düzenlendi

Kayseri'de düzenlenen kahvaltı programı, kanser hastası çocuklara destek sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 13:53
Kayseri'de Kanser Hastası Çocuklar İçin Kahvaltı Etkinliği Düzenlendi

Kayseri'de Anlamlı Etkinlik

Kayseri'de kanser hastası çocuklar yararına düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) tarafından gerçekleştirilen bu etkinlik, toplumun dayanışma ruhunu pekiştirdi.

Prof. Dr. Musa Karakükcü'den Açıklamalar

Etkinlikte konuşan KANKA Dernek Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü, tedavileri tamamlanarak iyileşen hastaların da katıldığını belirtti. Karakükcü, derneğin iyilik hareketi olduğunu vurgulayarak, hayırseverlerin desteğiyle Erciyes Üniversitesi bünyesinde kurulan KANKA Hastanesi'nin kanser hastası birçok bireyi hayata bağladığını dile getirdi.

Karakükcü, 2017 yılında kurulan hastanenin gönüllü öğretmenler, ev hanımları ve hastane personeli tarafından yürütülen özverili çalışmalarla desteklendiğini ifade etti. Eğitici bir örnek olarak, Öğretmen Yasin Örer’in, kan ihtiyacı olan çocuklar için gösterdiği çabaları anlattı. Karakükcü, "Yasin Öğretmen, gece 03.00'te gelen çağrılara yanıt vererek, kan bulmak için her zaman hazır, bu insanlara sonsuz teşekkürler." dedi.

KANKA Hastanesi'nin Önemi

Karakükcü, KANKA Hastanesi'nin yurt dışı akrediteli olduğunu ve Türkiye'nin her bölgesinden kemik iliği nakli için hasta kabul ettiğini vurguladı. 60 farklı hastalık üzerinde nakil gerçekleştirildiğini belirten Karakükcü, "Son 3 yılda 10 binin üzerinde çocuğa ulaşarak onlara destek olduk." ifadelerini kullandı.

Teşekkürler ve Destek

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de, hastane yapımında görev alan hayırseverlere teşekkür ederek, hastanenin yüzlerce kişinin tedavisine yardımcı olduğunu ve Türkiye için önemli bir merkez olduğunu belirtti.

Etkinlik, tedavi olan çocukların mesajları ile son buldu.

Kayseri'de kanser hastası çocuklar, Kansere Karşı Birlikte Derneğince (KANKA) düzenlenen...

Kayseri'de kanser hastası çocuklar, Kansere Karşı Birlikte Derneğince (KANKA) düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Kayseri'de kanser hastası çocuklar, Kansere Karşı Birlikte Derneğince (KANKA) düzenlenen...

Kayseri'de kanser hastası çocuklar, Kansere Karşı Birlikte Derneğince (KANKA) düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

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