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Antalya'da Anne-Babadan İki Çocuğa Hayat Kurtaran Organ Bağışı

Antalya'da, 13 yıl arayla çocuklarına böbrek bağışında bulunan anne ve baba, organ bağışına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 13:50
Antalya'da Anne-Babadan İki Çocuğa Hayat Kurtaran Organ Bağışı

Antalya'da Anne-Babadan İki Çocuğa Hayat Kurtaran Organ Bağışı

Antalya'da, 13 yıl arayla çocuklarına böbrek bağışında bulunan anne ve baba, organ bağışı çağrısında bulundu. Nevşehir'de yaşayan Songül Çiftçi ve Fahri Efe, 2012 yılında oğulları Fatih Efe'nin böbrek yetmezliğine yakalandığını öğrendi.

Oğlunun diyaliz sürecindeki zorluklarını gören anne Songül Çiftçi, böbreğini bağışlamaya karar verdi. Tıbbi testlerin olumlu sonuç vermesi ile Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nde Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu ve ekibi tarafından nakil başarıyla gerçekleştirildi.

Aradan geçen yıllarda, Fatih Efe'nin aynı hastalıktan muzdarip ablası Ayşe Pekcanlı'ya da 2014 yılında böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Bu kez babaanne Gülser Efe böbrek vericisi olarak devreye girdi ve hastane aynı başarıyla nakil işlemini tamamladı.

On yıl sonra böbreği iflas eden Ayşe Pekcanlı, 4 gün önce aynı hastanede babası Fahri Efe'den böbrek nakli oldu. Hem anne hem baba, organ bağışı konusunda kararlılıklarını vurguladı.

“Organ Bağışı Hayat Kurtarır”

29 yaşındaki Ayşe Pekcanlı, babasına minnettarlığını dile getirerek, "Diyaliz sürecim çok zordu. Suya hasret kalmıştım, şimdi doya doya yiyip içiyorum. Organ bağışı hayat kurtarır. Organlarımız toprak olmasın. Daha çok insan bağışçı olsun." dedi.

Baba Fahri Efe de, kızına böbreğini verirken hiç tereddüt yaşamadığını belirterek, herkesi organ bağışlamaya davet etti.

Fatih Efe, "Ben annemden, ablam babamdan böbrek nakli oldu. Diyaliz süreçlerimiz çok zor geçti. Şimdi ise yememiz içmemiz düzeldi. Organ bağışı nakil bekleyen tüm hastalar için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Anne Songül Çiftçi ise, oğluna []böbrek bağışladıktan sonra ruhsal bir sıkıntı yaşamadığını dile getirerek, "Evlat denilince akan sular duruyor. Oğlum benim böbreğimle sağlığına kavuştu. Kızımın sıkıntısı da babasının organ bağışı sayesinde dindi. Şu an çok mutluyuz." dedi.

Uzman Görüşü

Medical Park Antalya Hastanesi Organ Nakli Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, önce anneden oğluna, sonra babaanneden toruna ve babadan kızına böbrek nakillerini başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti. Baba ve kızın sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyen Aliosmanoğlu, "Bugünlerde organ bağışı çok önemli. Kadavradan organ bağışı ise istediğimiz düzeye ulaşmamış durumda. Ülkemizde kadavradan organ bağışının artmasını ve hastalarımızın diyalizden kurtulmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Antalya'da 13 yıl arayla çocuklarına böbreklerini bağışlayan anne Songül Çiftçi (solda), baba...

Antalya'da 13 yıl arayla çocuklarına böbreklerini bağışlayan anne Songül Çiftçi (solda), baba Fahri Efe ile nakil olan kardeşler Ayşe Pekcanlı ile Fatih Efe (sağda), organ bağışı çağrısında bulundu. Fatih Efe ile 13 yıl önce oğluna böbreğini bağışlayan annesi Songül Çiftçi, gazetecilere açıklama yaptı.

Antalya'da 13 yıl arayla çocuklarına böbreklerini bağışlayan anne Songül Çiftçi (solda), baba...

Antalya'da 13 yıl arayla çocuklarına böbreklerini bağışlayan anne Songül Çiftçi (solda), baba Fahri Efe ile nakil olan kardeşler Ayşe Pekcanlı ile Fatih Efe (sağda), organ bağışı çağrısında bulundu. Fatih Efe ile 13 yıl önce oğluna böbreğini bağışlayan annesi Songül Çiftçi, gazetecilere açıklama yaptı.

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