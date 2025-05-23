Antalya'da Dahiliye Uzmanları Kongresi: Yapay Zeka ve Kronik Hastalıklar Ele Alındı

Antalya'da Dahiliye Uzmanları Kongresi Yapıyor

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde bu yıl 1500 bilim insanının katılımıyla düzenlenen 4'üncü "Ulusal Dahiliye Kongresi" başladı. Dahiliye Uzmanları Derneği (DAHUDER) tarafından gerçekleştirilen kongrede, yapay zeka ve kronik rahatsızlıklar gibi önemli konular ele alınıyor.

Kongre hakkında bilgi veren DAHUDER ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Seyit Uyar, 2021’de 50 üye ile kurulan derneğin, dördüncü yılında üye sayısının bine yaklaştığını belirtti. Uyar, dahiliyenin tıbbın temeli olduğunu vurgulayarak, "Daha çok diyabet, hipertansiyon, tiroid, obezite ve vitamin eksiklikleri gibi konular bizim uzmanlık alanımızı oluşturuyor. Kongremizde bu kronik hastalıkları her yıl ele alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapay Zeka ve Hekimlik

Uyar, teknoloji çağında bilginin hızla güncellendiğine dikkat çekerek, interaktif oturumlar düzenlediklerini ifade etti. "Yapay zeka oturumu gerçekleştiriyoruz. Bu konuyu uluslararası alanda da önemsiyoruz. Yapay zeka, doktorların yerini alabilir mi tartışmaları yapıyoruz. Ancak hekimliğin empati ve insana dayalı yönü burada çok önemli," diye ekledi.

Mesleki Gelişim Kursları

DAHUDER Başkan Vekili Doç. Dr. Nizameddin Koca, kongre sırasında meslek içi gelişimi ön planda tutarak çeşitli uygulamalı kurslar düzenlediklerini sözlerine ekledi. Ultrason, yoğun bakım, insülin pompası gibi alanlarda uzmanlara pratik eğitimler sunarak, bilgi tazeleme fırsatı sağladıklarını belirtti.

Kongrenin Etkisi

DAHUDER Genel Sekreteri Doç. Dr. Yasin Şahintürk ise kongrenin dört gün süreceğini ve yoğun bilimsel programlar ile 72 stant kurulduğunu anlattı. 40 ayrı firmanın katıldığı kongrede, diyabet, hipertansiyon, obezite ve yapay zeka konularında oturumlar düzenlenecek. Şahintürk, "Hekimlerin gelişimine katkı sunacak bir kongre olacak" şeklinde konuştu.

Kongre, 25 Mayıs'ta sona erecek.

Antalya'da bu yıl 1500 bilim insanın katılımıyla 4'üncü düzenlenen "Ulusal Dahiliye Kongresi"nde yapay zekadan kronik rahatsızlıklara önemli konular ele alınıyor. Dahiliye Uzmanları Derneği (DAHUDER) tarafından, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen kongre başladı. Bilimsel oturumların yanı sıra asistanlara yönelik uygulamalı kurslar da gerçekleştiriliyor. DAHUDER ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Seyit Uyar (ortada) DAHUDER Genel Sekreteri Doç. Dr. Yasin Şahintürk (sağ 2) Derneğin Başkan vekili Doç. Dr. Nizameddin Koca (sol 2) açıklama yaptı.

Antalya'da bu yıl 1500 bilim insanın katılımıyla 4'üncü düzenlenen "Ulusal Dahiliye Kongresi"nde yapay zekadan kronik rahatsızlıklara önemli konular ele alınıyor. Dahiliye Uzmanları Derneği (DAHUDER) tarafından, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen kongre başladı. Bilimsel oturumların yanı sıra asistanlara yönelik uygulamalı kurslar da gerçekleştiriliyor. DAHUDER ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Seyit Uyar (ortada) DAHUDER Genel Sekreteri Doç. Dr. Yasin Şahintürk (sağ 2) Derneğin Başkan vekili Doç. Dr. Nizameddin Koca (sol 2) açıklama yaptı.