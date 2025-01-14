Antalya'da Normal Doğumu Teşvik Eden Eğitimler Başladı

Normal Doğumu Teşvik Eden Eğitimler Antalyada Başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" çerçevesinde, ilk etapta eğiticilerin yetiştirilmesi amacıyla Antalya’da önemli bir eğitim programı düzenlendi. Eğitim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştiriliyor.

Eğitime Yoğun Katılım

"Eğitici Eğitimi- Ebelik Normal Doğum Bilgi ve Beceri Arttırma ve Afete Hazır Olunuş Eğitimi" programına, 12 eğitmen, 81 ilden 300 ebe ve 39 Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ile Sağlık Bakanlığı’ndan idari ve teknik personel katıldı. Eğitimde tecrübe paylaşımı, hukuksal boyutu gibi farklı konularda sunumlar yapıldı ve simülasyon eğitimlerine yer verildi.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü'nden Açıklamalar

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Emrah Ceviz, açılışta yaptığı konuşmada doğumun hastalık hali değil, yaşamın doğal bir parçası olduğunu vurgulayarak, gereksiz sezaryenle doğumun anne ve bebek sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğinin altını çizdi. Ceviz, annelerin ağrı ve acı korkusuyla sezaryene yönelmelerinin, normal doğumun güzelliklerini yaşamalarına engel olduğunu ifade etti.

Normal Doğumun Teşviki ve Yıl Sonuna Kadar Eğitim Hedefleri

Ceviz, kamu hastanelerinde Temmuz 2024'te 426 olan gebe okulunu 434’e, "Anne Dostu Hastane" sayısını ise 152’ye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Sağlık tesislerinde normal doğumu teşvik eden kuralların, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe gireceği de duyuruldu. Ayrıca, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde çalışan uzmanların ek ödemelerine normal doğum teşvik ek puanı getirileceği belirtildi.

5 Bin 639 Ebe Eğitim Alacak

Ceviz, "Her Gebeye Ebe" uygulaması kapsamında ebe odaları ve polikliniklerin açılması için saha çalışmaları yapıldığını, halihazırda 39 ilde 106 ebe polikliniğinde hizmet verildiğini aktardı. Eğitimler sayesinde 2024 yılında 132 hastanede 281 sezaryen sonrası normal doğumun gerçekleştiği ifade edildi.

Afetlerde Sağlık Hizmeti Sürekliliği

Afet anlarında da sağlık hizmetinin aksamaması için doğum simülasyon eğitimi verildiğine dikkat çeken Ceviz, eğitimlerin ebeler ve doğum uzmanları arasındaki işbirliğini artırarak sezaryen oranlarını azaltmayı hedeflediğini söyledi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan ve Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Asibe Özkan’ın katıldığı program, 16 Ocak’a kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında Antalya'da düzenlenen eğitim başladı. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Emrah Ceviz, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında Antalya'da düzenlenen eğitim başladı. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Emrah Ceviz, programda konuşma yaptı.