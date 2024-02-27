Gözde sinek uçuşması ve ışık çakması hiç bu kadar tehlikeli olmamıştı! Peki hangi hastalığın habercisi olabilir?

Gözde sinek uçuşması ve ışık çakması gibi belirtiler sadece yaşlılık veya yorgunluk işareti değil. Bu belirtiler çok daha ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Bu hastalık, göz dokularının içerisinde veya çevresinde bulunan hücrelerin kontrolsüzce çoğalması ve kötü huylu tümörler meydana getirmesi ile karakterize olan bir hastalıktır. Bu hastalık, göz kanseridir. Göz kanseri neden olur, kimlerde görülür ve belirtileri nelerdir? Detaylar haberimizde...

GÖZ KANSERİ NEDEN OLUR?

Göz kanserine neden olan en önemli faktörler şunlardır:

- Sigara kullanımı







- Genetik etmenler,

- Doku değişimleri

- Güneş ışığı

- Göz dokularının kimyasal veya radyoaktif maddelere maruz kalması

- Alkol kullanımı

- Hücre yapısını etkileyen bazı hastalıklar





-Olumsuz yaşam tarzı

GÖZ KANSERİ KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Göz kanserinin çeşitli türleri vardır ve bunlar farklı yaş gruplarında daha yaygındır. Örneğin, göz kanserlerinin çoğu 50 yaş üstü kişilerde görülür. Ancak, retina tabakasında gelişen ve retinoblastom adı verilen göz kanseri, 5 yaş altı çocuklarda daha sıktır. Retinoblastomun en çok rastlandığı yaş aralığı 1-3 yaş arasıdır.





Bu nedenle, risk altındaki kişilerin düzenli olarak göz kontrolü yaptırmaları önerilir. Böylece, göz kanseri erken teşhis edilebilir ve daha etkili tedavi yöntemleri uygulanabilir.



GÖZ KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?



Göz kanseri, bazı belirtilerle kendini belli eder. Bunlar arasında görme bozukluğu, göz tansiyonu yüksekliği, ışık yanıp sönmesi, bulanık görme, göz ağrısı, göz kızarıklığı, göz çıkıntısı, gözde siyah noktalar, iris renginde değişiklik, göz şişliği ve görme kaybı sayılabilir.





Göz kanseri, zamanında tedavi edilmezse, hayatı tehdit eden bir hastalık haline gelebilir. Göz kanseri, ileri evrelerde lenf sistemi yoluyla diğer organlara yayılabilir ve akciğer gibi hayati organlarda kansere yol açabilir. Ayrıca, tedaviyi geciktirmek de göz kanserinin seyrini olumsuz etkileyebilir.

GÖZ KANSERİ ÖLÜMCÜL MÜ?

Göz kanseri erkenden tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilen bir hastalıktır.





Bu hastalığı ölümcül yapan en önemli nokta, hastalığın ilerleyen evrelerde metastaz yaparak lenf dolaşımı ile başka vücut bölgelerine bulaşabilmesi, böylece akciğer gibi hayati organlarda kansere neden olabilmesidir. Aynı şekilde tedavinin ihmal edilmesi de göz kanserini tehlikeli kılmaktadır.

