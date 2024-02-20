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Sigara içenler bu ölümcül hastalıkla burun buruna! Erken teşhis hayati önem taşıyor! Peki başka kimler risk grubunda?

Akciğerlerdeki hava keseciklerinin hasar görmesi sonucu ortaya çıkan amfizem, kronik bir akciğer hastalığıdır. Peki amfizem hastalığı ölümcül mü? Tedavi yöntemleri nelerdir? Hastalar kaç yıl yaşayabilir? İşte amfizem hastalığı hakkında merak edilenler…

Yayın Tarihi: 20.02.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 13:10
Sigara içenler bu ölümcül hastalıkla burun buruna! Erken teşhis hayati önem taşıyor! Peki başka kimler risk grubunda?

Nefes almak, hayatımızın en temel ihtiyacıdır. Ancak bazı hastalıklar, akciğerlerimizin bu işlevini bozarak bizi nefessiz bırakabilir. Amfizem, akciğerlerimizdeki hava keseciklerinin esnekliğini kaybederek solunum yetmezliğine yol açan kronik bir hastalıktır. Bu hastalık, en çok sigara içen veya kirli havaya maruz kalan kişilerde görülür. Ayrıca genetik bir yatkınlık da amfizem riskini artırabilir. Amfizem hastalığı nasıl oluşur? Belirtileri nelerdir? Tedavi seçenekleri var mıdır? Amfizem hastaları ne kadar yaşar? Amfizem hastalığı hakkında her şey haberimizde...

AMFİZEM NEDEN OLUR?

Amfizem hastalığının en yaygın nedeni sigara içmektir. Sigara dumanı akciğerlerdeki hava keseciklerine zarar verir ve esnekliğini kaybettirir. Bu da nefes alıp vermede zorluk yaratır. 

amfizem

Sigara dışında, hava kirliliği, toz, kimyasal maddeler, genetik faktörler, enfeksiyonlar da amfizem hastalığına yol açabilir.

AMFİZEM NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Amfizem hastalığının teşhisi için doktorunuz fizik muayene, akciğer fonksiyon testleri, kan gazı analizi, göğüs röntgeni, bilgisayarlı tomografi gibi yöntemler kullanabilir. Bu testler akciğerlerinizin durumunu, oksijen ve karbondioksit seviyelerinizi, hava akışınızı ölçer ve hastalığın şiddetini belirler.

AMFİZEM NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Amfizem hastalığının kesin bir tedavisi yoktur. Ancak tedavi yöntemleri hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak, belirtileri azaltmak, yaşam kalitesini arttırmak ve komplikasyonları önlemek için uygulanabilir. 

amfizem nedir

Tedavi yöntemleri şunlardır:

Sigarayı Bırakmak

Sigara içmek akciğerlerinize zarar vermeye devam eder ve hastalığınızı kötüleştirir. Bu nedenle sigarayı bırakmak tedavinin en önemli adımıdır. Sigarayı bırakmak için doktorunuz size ilaç, nikotin bandı, nikotin sakızı gibi yardımcı ürünler önerebilir.

Bronkodilatörler

Bronkodilatörler, akciğerlerinizdeki hava yollarını genişleten ilaçlardır. Bu ilaçlar nefes alıp vermenizi kolaylaştırır ve öksürük, balgam gibi belirtileri azaltır. Bronkodilatörler inhaler (nefes yoluyla alınan) veya tablet şeklinde olabilir.

Steroidler

Steroidler, akciğerlerinizdeki iltihabı azaltan ilaçlardır. Bu ilaçlar bronkodilatörlerle birlikte kullanılabilir. Steroidler de inhaler veya tablet şeklinde olabilir.

amfizem hakkında

Ancak uzun süreli kullanımda yan etkileri olabilir. Bu nedenle doktorunuzun önerisine göre kullanılmalıdır.

Antibiyotikler

Antibiyotikler, akciğerlerinizde enfeksiyon oluştuğunda kullanılan ilaçlardır. Enfeksiyon, amfizem belirtilerini şiddetlendirebilir ve akciğerlerinize daha fazla zarar verebilir. Bu nedenle enfeksiyon belirtileri fark ettiğinizde doktorunuza başvurmalısınız.

Oksijen Tedavisi

Oksijen tedavisi, akciğerleriniz yeterli oksijen alamadığında uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemde, oksijen tüpü, maske veya burun kanülü aracılığıyla size oksijen verilir. Oksijen tedavisi, nefes darlığınızı azaltır, kanınızdaki oksijen seviyesini arttırır ve kalp-damar sisteminize yüklenmeyi önler.

Cerrahi Müdahale

amfizem hastalığı özellikleri

Cerrahi müdahale, ilaç tedavisine cevap vermeyen ileri evre amfizem hastaları için uygulanabilir. Cerrahi müdahalede, hasar görmüş hava kesecikleri akciğerden çıkarılır. Böylece akciğer hacmi küçülür ve nefes alıp verme kolaylaşır. Cerrahi müdahale, akciğer hacim azaltma cerrahisi veya akciğer nakli şeklinde olabilir.

AMFİZEM HASTALARI KAÇ YIL YAŞAR?

Amfizem hastalığı ölümcül bir hastalıktır. Ancak hastalığın ilerleyiş hızı, hastanın yaşı, genel sağlık durumu, tedaviye uyumu, sigara kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Bu nedenle amfizem hastaları kaç yıl yaşar sorusuna net bir cevap vermek mümkün değildir. Ancak erken teşhis, uygun tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleri ile hastaların yaşam süresi uzatılabilir. Amfizem hastalarının yaşam kalitesini arttırmak için şunlara dikkat etmeleri gerekir:

* Sigara ve alkol kullanmamak

* Hava kirliliği, toz, duman gibi zararlı ortamlardan uzak durmak

* Düzenli egzersiz yapmak

* Dengeli ve sağlıklı beslenmek

* Aşırı kilo almamak veya vermemek

amfizem nasıl hastalıktır

* Stresten uzak durmak

* Grip, zatürre gibi aşıları yaptırmak

* Doktorun önerdiği ilaçları düzenli kullanmak

*Psikolojik destek almak

Amfizem hastalığı ile yaşamak zor olabilir, ancak erken teşhis, uygun tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleri ile hastaların yaşam süresi ve kalitesi arttırılabilir. Amfizem hastalığına yakalanan veya yakınları bu hastalığa yakalanan kişilerin doktorlarına danışmaları ve psikolojik destek almaları önemlidir.

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