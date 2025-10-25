Kayseri'de BRCA pozitif 62 yaşındaki kadın akciğer ve meme kanserini yendi

Kayseri'de BRCA pozitif 62 yaşındaki Meryem Nurel, akciğer ve meme kanserinden sağ çıktı; ailesinin de kanserle mücadele ettiği ve takiplerin sürdüğü bildirildi.

ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de akciğer kanseri tedavisi görürken meme kanseriyle de karşılaşan 62 yaşındaki Meryem Nurel, geçirdiği tedavilerin ardından sağlığına kavuştu.

Hastalık süreci ve tedavi

Üç çocuk annesi Nurel, 2018'de başlayan yoğun öksürük şikayetiyle doktora başvurduğunda kendisine akciğer kanseri tanısı konulduğunu anlattı. İlk etapta uygulanan kemoterapiyle tümörün 5 santimetreden 2,5 santimetreye düştüğünü, ardından ameliyatla akciğerinin üçte birinin alındığını söyledi.

Tedavi iyi giderken yeniden başlayan öksürük ve ağızdan kan gelmesi üzerine yapılan biyopsi sonrası ışın tedavisi gördüğünü belirten Nurel, 'Çok şükür atlattım, tedavim iyi geçti' dedi.

İki yıl sonra sol göğsünde iğne batması tarzında bir ağrı hissettiğini, ağrı kesiciyle bir süre geçtiğini, ancak ağrılar arttığında yaptığı kontrolde ceviz büyüklüğünde iki parça tespit ettiğini aktardı. Kayseri Şehir Hastanesi'nde Doç. Dr. Saliha Karagöz Eren tarafından ameliyat edilen Nurel, alınan genetik örneği sonucunda BRCA geni tespit edildiğini ve memelerinin ile yumurtalıklarının alındığını söyledi.

Ailede yaygın kanser vakaları

Nurel, kendisinden bir yıl sonra erkek kardeşinin pankreas kanseri, kız kardeşinin ise meme kanserine yakalandığını belirtti. Kız kardeşinin de ameliyat olduğunu ve her şeyin alındığını söyleyen Nurel, 'Önce Allah'ın, sonra doktorumuzun sayesinde ayaktayız' değerlendirmesini yaptı.

Ailesinde genetik tarama yaptırıldığını ve kızlarının da test verdiğini belirten Nurel, Almanya'da yaşayan kızında meme kanseri, Kayseri'deki diğer kızında ise rahim kanseri tespit edildiğini, tedavilerinin sürdüğünü ifade etti.

Uzman uyarısı ve genetik tarama

Kayseri Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nden Doç. Dr. Saliha Karagöz Eren, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu ve kansere bağlı ölümler arasında üst sıralarda yer aldığını vurguladı. Eren, standart riske sahip bir bireyde bir yaşam boyu meme kanseri geliştirme riskinin %12,6 olduğunu ve 'her 8 kadından biri' ifadesinin buna karşılık geldiğini belirtti.

Doç. Dr. Eren, Türkiye'de 40 yaş altı meme kanseri oranlarında Avrupa ve Amerika'ya kıyasla artış gözlendiğini söyledi. BRCA geni tespit edilen bireylerde ise aile taraması yapılması gerektiğini vurgulayan Eren, ailede bu gen saptanırsa anne, baba, kardeşler ve çocukların değerlendirilmesi, daha sık ve düzenli muayene ile bazı durumlarda önleyici cerrahi veya ilaç tedavilerinin önerilebileceğini kaydetti.

Hastadan tavsiye

Nurel, kadınlara memelerinde herhangi bir belirti hissettiklerinde vakit kaybetmeden doktora gitmeleri çağrısında bulundu. 'Kadınlar memelerine kramp gibi bir ağrı girince hiç durmasınlar. Gerçekten aniden çıkıyor' diyerek düzenli kontrollerin önemine dikkat çekti.

Kayseri Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği doktorlarından Doç. Dr. Saliha Karagöz Eren (solda) ve Nurel, AA muhabirine açıklama yaptı.

