Enerji içeceği içenlerin büyük yanılgısı! Bu içecekler spor performansını artırmıyor, aksine zarar veriyor

Enerji içeceği tüketenlerin dikkat etmesi gereken birçok sağlık sorunu var. Bu içecekler, kalp, böbrek, karaciğer ve bağışıklık sistemi üzerinde ciddi zararlar yaratabiliyor. O halde enerji içeceği yerine ne tüketmeliyiz? Zehir saçan içeceğin zararları nelerdir? Enerji içeceğinin uyku sorunlarına etkileri nelerdir? İşte detaylar...

ENERJİ İÇECEĞİ NEDİR VE İÇİNDE NELER VAR?

Enerji içeceği, fiziksel ve zihinsel performansı artırmak amacıyla şeker, kafein, taurin, ginseng gibi uyarıcı maddeler içeren bir içecektir. Bir kutu enerji içeceğinde 2 fincan espressoya eşdeğer kafein bulunur.





Ayrıca 100 ml’sinde 12 gram şeker vardır. Bu içecekler, 1987 yılında Avusturya’da piyasaya sürülmüş ve 1998 yılında Türkiye’de satışa sunulmuştur.

ENERJİ İÇECEĞİNİN ZARARLARI NELERDİR?



* Enerji içeceği içmek, vücutta birçok olumsuz etkiye neden olur. Bunlardan bazıları şunlardır:



* Kalp ritim bozuklukları, çarpıntı, tansiyon yükselmesi, hatta ani kalp durması.



* Böbrek ve karaciğer hasarı, idrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşı.

* Bağışıklık sisteminin zayıflaması, enfeksiyonlara karşı savunmasızlık.

* Şeker hastalığı, obezite, diş çürükleri.

* Uykusuzluk, baş ağrısı, sinirlilik, titreme, bağımlılık.

Enerji İçeceği Kimlere Yasak?

Enerji içeceği, 2017 yılında Tarım Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile 18 yaşından küçüklere yasaklanmıştır. Ayrıca, enerji içeceği içmenin önerilmediği kişiler şunlardır:

* Yaşlılar



* Diyabetikler

* Yüksek tansiyonu olanlar





* Gebe ve emziren kadınlar

* Metabolik hastalığı olanlar

* Kafeine hassas kişiler

ENERJİ İÇECEĞİ YERİNE NE İÇMELİ?

Enerji içeceği içmek yerine, sağlıklı ve doğal içecekler tercih etmek gerekir. Bunlardan bazıları şunlardır:



Su: Vücudun temel ihtiyacı olan su, susuzluğu giderir, metabolizmayı hızlandırır, toksinleri atar ve cildi güzelleştirir.



Meyve suyu: Taze sıkılmış meyve suyu, vitamin, mineral ve antioksidan kaynağıdır. Ancak şeker ilave etmemek ve aşırıya kaçmamak gerekir.





Bitki çayı: Adaçayı, papatya, yeşil çay, zencefil, nane gibi bitki çayları, hem sıcak hem soğuk olarak tüketilebilir. Sindirimi kolaylaştırır, rahatlatır, bağışıklığı güçlendirir ve enerji verir.

Süt: Kalsiyum, protein, B vitamini gibi besin öğeleri içeren süt, kemikleri, dişleri ve kasları güçlendirir. Ayrıca, süt içindeki triptofan adlı aminoasit, uyku kalitesini artırır ve stresi azaltır.

ENERJİ İÇECEĞİ TÜKETENLER AZ UYUYOR

Bilim insanları, 53.266 öğrenciyi inceleyerek enerji içeceği tüketiminin uyku düzenine etkisini araştırdı ve araştırmaya göre, ayda bir ya da iki kutu enerji içeceği tüketenlerin bu içecekleri içmeyenlere göre yaklaşık yarım saat daha az uyudukları tespit edildi.







Bu tür içecekleri içen kadınların yarısı, erkeklerin de dörtte biri uykusuzluk (insomnia) sorunu yaşadı. Haftada bir enerji içeceği tüketen kişilerin gece uyanma, gece yarısından sonra yatma ve toplam altı saatten az uyuma olasılıkları yaklaşık iki kat daha fazla oldu.

UYKU SORUNLARI SAĞLIĞI NASIL BOZUYOR?

Uyku sorunları, sadece yorgunluk ve halsizlik değil, aynı zamanda pek çok sağlık problemine de neden oluyor. Uyku yetersizliği, bağışıklık sistemini zayıflatıyor, enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakıyor, obezite, diyabet, kalp ve damar hastalıkları, depresyon, anksiyete, Alzheimer gibi hastalıkların riskini artırıyor. Uyku sorunları, ayrıca öğrenme, hafıza, konsantrasyon, karar verme, yaratıcılık gibi bilişsel fonksiyonları da olumsuz etkiliyor.

