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Uzmanlardan Çocuklarda El, Ayak ve Ağız Hastalığına Karşı Önemli Hijyen Uyarısı

Prof. Dr. Parlakay, yaz tatilinde çocuklarda el, ayak, ağız hastalığına karşı hijyen ve beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 11:01
Uzmanlardan Çocuklarda El, Ayak ve Ağız Hastalığına Karşı Önemli Hijyen Uyarısı

Uzmanlardan Çocuklarda El, Ayak ve Ağız Hastalığına Karşı Önemli Hijyen Uyarısı

Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aslı Nur Özkaya Parlakay, yaz tatili döneminde çocuklarda sıkça görülen el, ayak, ağız hastalığına karşı aileleri uyardı. Ailelerin el hijyenine ve beslenmeye dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Parlakay, tatil döneminin hijyen kurallarına riayet edilmeden geçmemesi gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Parlakay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, el, ayak, ağız hastalığının genellikle 10 yaş altındaki çocuklarda görüldüğünü ancak nadir durumlarda erişkinlerde de etkili olabileceğini ifade etti. Hastalığın en sık nedeninin koksaki ve enterovirüs grubu virüsler olduğunu aktaran uzman, çocuklarda halsizlik, düşkünlük ve ateşle başlayan belirtilerin ardından vücutta döküntülerin meydana geldiğini söyledi.

Bulaşma Yolları ve Hijyen Önlemleri

Enfeksiyonun solunum, damlacık, temas ve dışkı yoluyla bulaşabildiğine dikkat çeken Parlakay, sık sık el yıkama alışkanlığının hatırlatılması gerektiğinin altını çizdi. Bu sayede hastalığın bulaşma riskinin azaltılabileceğini vurguladı.

Hastalığın kuluçka süresinin yaklaşık üç gün olduğunu kaydeden Parlakay, bu dönemde çocuğun ateşinin çıkabileceğini ve halsizliğinin ilerleyebileceğini belirtti. İlk belirtilerin ardından, döküntülerin de ortaya çıkabileceğini belirten Parlakay, çocuğu yakından takip etmenin önemine değindi.

Beslenme Önerileri

Hastalık sırasında ağız içinde yaraların oluşabileceğini ve bu durumun çocukların beslenmesini zorlaştırabileceğini ifade eden uzman, asitli, acı, ekşi ve sert gıdalar yerine bol sıvı alımına dikkat edilmesinin önemini vurguladı. Süt, ayran, taze meyve suları ve ev yapımı yoğurt gibi yumuşak gıdalar önerildi.

Yaz Tatilinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yaz tatilinde ailelerin hijyen konusuna özen göstermeleri gerektiğine de değinen Parlakay, bulaştırıcı olan çocukların izole edilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, deniz öncesi ve sonrası banyo yapılması, el ve vücut hijyeninin sağlanması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Parlakay, Sağlık Bakanlığı'nın havuz ve plajları sıkı bir şekilde denetlediğini vurgulayarak, ebeveynlerin yuzme.saglik.gov.tr adresinden mavi bayraklı plajları takip ederek çocuklarını güvenli bir şekilde deniz ve havuza götürebileceklerini belirtti.

Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aslı Nur Özkaya Parlakay...

Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aslı Nur Özkaya Parlakay, yaz tatiline girilmesiyle birlikte çocuklarda sık görülen el, ayak, ağız hastalığına karşı aileleri el hijyeni ve beslenmeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aslı Nur Özkaya Parlakay...

Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aslı Nur Özkaya Parlakay, yaz tatiline girilmesiyle birlikte çocuklarda sık görülen el, ayak, ağız hastalığına karşı aileleri el hijyeni ve beslenmeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.

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