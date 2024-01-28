Asıl marifeti suyundaymış! Sabahları aç karnına 1 bardak için, kanınız günboyu devir daim yapsın

Yoğurt, sindirim sisteminin dostu canlı laktik asit bakterileriyle dolu bir besindir. Yoğurdun faydaları saymakla bitmez. Hem sağlığınızı hem de güzelliğinizi korur. Ama asıl sürpriz yoğurdun suyunda! Peki yoğurt suyunun faydaları nelerdir, nasıl yapılır ve nelere dikkat edilmeli? İşte tüm merak edilenler...

YOĞURT SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?



Yoğurt suyu lezzetli olmasının dışında sağlığa bir çok faydasını da beraberinde getiriyor. İşte yoğurt suyunun faydaları:

* Yoğurt suyu, içerdiği probiyotikler, vitaminler ve mineraller sayesinde kanı ve karaciğeri temizliyor. Kan şekerini dengeliyor, kolesterolü düşürüyor, kan basıncını normalleştiriyor ve kan dolaşımını hızlandırıyor. Karaciğerde biriken toksinleri atıyor, karaciğer yağlanmasını önleyerek karaciğer fonksiyonlarını iyileştiriyor. Ayrıca, yoğurt suyu, antioksidan özelliğiyle kanser hücrelerinin oluşumunu engelliyor ve vücudu enfeksiyonlara karşı koruyor.





* Yoğurt suyu, bağışıklık sistemini güçlendiren bir içecektir. İçerdiği probiyotikler, bağırsak florasını düzenleyerek bağışıklık sisteminin merkezi olan bağırsak sağlığını koruyor. A, C, E ve K vitaminleri, kalsiyum, fosfor, potasyum, magnezyum, demir ve çinko gibi besin öğeleri, vücudun direncini artırıyor, hastalıklara karşı savaşıyor, enerji veriyor ve yorgunluğu gideriyor. Özellikle kış aylarında grip ve soğuk algınlığına karşı doğal bir ilaç olan yoğurt suyu, ateşi düşürüyor, boğaz ağrısını hafifletiyor ve öksürüğü kesiyor.

* Yoğurt suyu, cilt ve saç sağlığı için de harika bir içecektir. İçerdiği kolajen, vitamin ve mineraller sayesinde cildi nemlendiriyor, kırışıklıkları gideriyor, lekeleri azaltıyor, akne ve sivilce oluşumunu önleyerek cildi pürüzsüz ve parlak yapıyor. Aynı zamanda saçları da besliyor, saç dökülmesini ve kopmasını engelliyor, saçları daha canlı, güçlü ve parlak yapıyor. Yoğurt suyu, hem içilerek hem de cilt ve saç maskesi olarak kullanılarak bu faydalarından yararlanılabilir.





* Yoğurt suyu, sindirim sistemi sağlığı için de faydalı bir içecektir. İçerdiği probiyotikler, sindirimi kolaylaştırıyor, hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık ve ishal gibi sindirim sorunlarını gideriyor. Ayrıca, yoğurt suyu, mide asidini dengeliyor, mide yanması ve ekşimesini önleyerek mide sağlığını koruyor. Yoğurt suyu, aynı zamanda, bağırsaklarda oluşan zararlı bakteri ve parazitleri yok ediyor, bağırsak enfeksiyonlarını tedavi ediyor .

* Yoğurt suyu, protein kaynaklarından biridir ve kas gelişimi için tercih edilir. Kasların büyüyüp gelişmesine destek olurken hasar alan kasların iyileşme sürecini hızlandırır. Ayrıca kemiklerin sağlıkla büyüyüp gelişmesini sağlar .

* Yoğurt suyu, zayıflamak isteyenlere de destek olur. Hem uzun süre tok tuttuğu hem de metabolizmayı hızlandırdığı için kilo verme sürecini hızlandırır. Ayrıca içeriğindeki protein sayesinde kas kütlesinin korunmasına yardımcı olur .





YOĞURT SUYU NASIL YAPILIR?



Yoğurt suyu yapmak için, ev yapımı yoğurt kullanmanız tavsiye edilir. Ev yapımı yoğurt, pastörize edilmemiş ve katkı maddesi içermeyen bir yoğurttur. Ev yapımı yoğurt, daha fazla probiyotik, vitamin ve mineral içerir. Eğer ev yapımı yoğurt bulamazsanız, organik ve katkısız yoğurt da tercih edebilirsiniz.





Yoğurt suyu yapmak için, yoğurdu bir süzgeç veya tülbent yardımıyla süzmeniz gerekir. Süzme işlemi, yoğurdun üzerinde biriken veya yoğurdu süzdüğünüzde elde ettiğiniz sıvının yoğurt suyu olduğunu gösterecektir. Yoğurt suyunu bir kavanoz veya şişeye alabilir ve buzdolabında saklayabilirsiniz. Yoğurt suyunu bir hafta içinde tüketmeniz önerilir.

YOĞURT SUYU TÜKETİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yoğurt suyu tüketirken, bazı noktalara dikkat etmeniz gerekir. Bunlar şunlardır:



Yoğurt suyunun faydalarından en iyi şekilde yararlanmak için sabahları aç karnına içilmesi tavsiye edilir. Böylece, yoğurt suyu, vücudu toksinlerden arındırır, metabolizmayı hızlandırır, bağışıklığı güçlendirir ve gün boyu enerji verir. Yoğurt suyu, ayrıca, yemeklerden önce veya sonra da içilebilir.





Yoğurt suyunun tadını sevmeyenler, içine limon, nane, zencefil, bal veya meyve suyu gibi malzemeler ekleyerek lezzetlendirebilir. Yoğurt suyu, aynı zamanda, çorba, salata, sos, kek, kurabiye gibi yiyeceklerin yapımında da kullanılabilir.

Yoğurt suyu, bazı ilaçlarla etkileşime girebilir, bu yüzden ilaç kullananlar doktorlarına danışmalıdır. Ayrıca, yoğurt suyu, alerjisi olanlar, hamileler ve emzirenler için uygun olmayabilir, bu yüzden onlar da doktorlarına danışmalıdır.