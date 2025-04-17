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Atatürk Üniversitesi'nde Robotik Cerrahi ile Başarıyla Diz Protezi Ameliyatı Yapıldı

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, ilk kez robotik cerrahi ile diz protezi ameliyatı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 13:26
Atatürk Üniversitesi'nde Robotik Cerrahi ile Başarıyla Diz Protezi Ameliyatı Yapıldı

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde Robotik Cerrahiyle Diz Protezi Ameliyatı

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Karsan, hastanenin robotik cerrahi yöntemiyle diz protezi ameliyatı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu yöntem sayesinde milimetrik ölçülerle hatasız işlem yapılmasına ve hastaların daha hızlı iyileşmesine olanak sağlanıyor.

Robotik Cerrahinin Uygulanışı

Ameliyat öncesinde hastanın bilgilendirilmesi ve operasyon sürecinin planlanması, doktorlar tarafından robota tanıtılarak gerçekleştiriliyor. Bu sayede, hasarlı diz ekleminin protezle değiştirilmesi sürecinde büyük bir hassasiyet sağlanıyor. Hastane, robotik cerrahiyi başarıyla pek çok hastada uygulamış durumda.

Ülkemizde Bir İlk: Doğu Anadolu'da Robotik Cerrahi

Prof. Dr. Karsan, robotik cerrahinin ülkemizde özellikle ortopedik alanda yeni bir uygulama olduğunu belirtiyor. Diz protezi ameliyatlarında milimetrik hesaplarla hatasız müdahalelerin yapıldığını vurgulayan Karsan, "Robotik cerrahi ile diz protezi ülkemizde vardı ama Doğu Anadolu'da ilk kez uyguladık" dedi.

Ameliyatın Avantajları

Robotik cerrahinin en büyük avantajlarından biri, ameliyat sonrası ağrıların azalması. Prof. Dr. Karsan, "Bu işlemle dizin bağ dokusu dengesi sağlanıyor, hastalar kısa sürede hareket etmeye başlıyor, iyileşme süresi oldukça kısalıyor," ifadelerini kullandı. Böylece, proteinlerin daha uzun süre dayanması ve hastanın ayağa kalkışının kolaylaşması sağlanıyor.

Ameliyat Süreci ve Sonuçlar

Ameliyatın ortalama 1,5 saat sürdüğünü açıklayan Karsan, en uygun kesilerin yapıldığını, yumuşak doku hasarının en aza indirildiğini belirtti. "Bu yöntemle normal anatomik yapıyı nokta atışıyla elde edebiliyoruz," diyerek robotik cerrahinin sağladığı avantajları bir kez daha vurgulamış oldu.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde diz protezi ameliyatı, milimetrik ölçülerle hatasız...

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde diz protezi ameliyatı, milimetrik ölçülerle hatasız işlem yapılmasına ve hastanın erkenden iyileşmesine olanak sağlayan "robotik cerrahi" yöntemiyle başarıyla uygulandı.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde diz protezi ameliyatı, milimetrik ölçülerle hatasız...

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde diz protezi ameliyatı, milimetrik ölçülerle hatasız işlem yapılmasına ve hastanın erkenden iyileşmesine olanak sağlayan "robotik cerrahi" yöntemiyle başarıyla uygulandı.

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