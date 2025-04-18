ATUDER Ulusal ve Uluslararası Acil Tıp Kongreleri Başladı

ATUDER'in Ulusal ve Uluslararası Acil Tıp Kongreleri Başladı

Türkiye Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) tarafından düzenlenen 21. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 12. Kıtalararası Acil Tıp Kongresi ve 12. Uluslararası Kritik Bakım ve Acil Tıp Kongresi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Kızılağaç Mahallesi'ndeki bir otelde başladı. Kongrelere, dünya genelinden 40'tan fazla ülke ve 1100 bilim insanı katılıyor.

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ATUDER Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, kongrede Türkiye'nin acil tıp alanındaki bilgi ve birikimini vurgulayarak, "Biz acil tıp bilimini dünyaya ihraç eden bir konumdayız. Çok fazla kitabımız ve dünyaya ışık tutacak bir yapımız var. Şimdi de İngilizce kitaplarımızı basıyoruz. Artık dünyada acil tıbbı anlatan, bilimsel olarak yön veren bir ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

Kongre Temaları ve Yeni İşbirlikleri

Congrede, solunum sıkıntıları, kalp krizleri, ani ölümler, ateşli silahla yaralanmalar, travmalar ve savaş koşullarında tıbbi müdahale gibi önemli konular tartışılacak. Ayrıca, kongre kapsamında Akdeniz Acil Tıp Birliği (MEMC) platformunu kurduklarını belirten Cander, bu yapının ülkeler arası işbirliklerini geliştirme amacında olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin Önemi ve Etkisi

MEMC Başkanı ve Amerikan Beyrut Üniversitesi Acil Tıp Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Amin Antoine Kazzi, Türkiye'nin son 30 yılda acil tıp alanında kaydettiği ilerlemeleri aktararak, "Türkiye, Akdeniz ve Orta Doğu bölgesinde en fazla acil tıp uzmanına sahip ülkeler arasında yer alıyor. Bu alanda hem kendi içinde hem de bölgesel ölçekte yol gösterici bir ülke haline geldi." şeklinde konuştu.

Kongreler, 21 Nisan'da sona erecek.

"21. Ulusal Acil Tıp Kongresi", "12. Kıtalararası Acil Tıp Kongresi" ve "12. Uluslararası Kritik Bakım ve Acil Tıp Kongresi"nin açılış programı, Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılağaç Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlendi.

"21. Ulusal Acil Tıp Kongresi", "12. Kıtalararası Acil Tıp Kongresi" ve "12. Uluslararası Kritik Bakım ve Acil Tıp Kongresi"nin açılış programı, Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılağaç Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlendi.