Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Hastaların Tıbbi Konforu Artıyor

Kocaeli'de uygulanan yeni aile hekimliği yönetmeliği, hastaların tıbbi konforunu artırmayı hedefliyor. Aile hekimi Merve Çakır, aile hekimleri başına düşen kayıtlı nüfus sayısının 4 bin'den 3 bin 500'e düşürülmesiyle, hastalara daha fazla zaman ayırma imkanının sağlandığını belirtti.

Kronik Hastalıkların Takibine Odaklanma

Yeni yönetmelik sayesinde, aile hekimleri kronik hastalıkların takibi, erken teşhisi ve tedavisine daha fazla odaklanmayı planlıyor. Çakır, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu çerçevesinde getirilen bu olumlu değişikliklerin, birinci basamak sağlık hizmetlerinin teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve koruyucu hizmetler için daha iyi bir yapı oluşturduğunu söyledi.

Gereksiz İlaç Kullanımının Önlenmesi

Merve Çakır, Türkiye'de günlük antibiyotik kullanımının, OECD ortalamasının 2,5 katı olduğunu vurgulayarak, gereksiz ilaç kullanımının halk sağlığını olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Yeni yönetmelik, bu konuda halkı bilinçlendirmeyi ve aile hekimlerinin akılcı ilaç kullanımı konusunda çalışmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Hastaların Sağlığını İyileştirme Adımları

Aile hekimliğinin yeni yönetmelikle birlikte çalışma şartlarının da iyileştiğini belirten Çakır, "Hastalarımıza daha fazla zaman ayırarak, kronik hastalık taramalarına rahatlıkla zaman ayırabiliyoruz," dedi. Obezite, tansiyon, şeker, kalp ve kanser gibi hastalıkların takip edileceğini ifade etti.

Ayrıca, aile hekimlerine hastalar için hastanelerden randevu alabilme kolaylığı sağlandı. Yeni düzenlemelerin aile hekimlerinin gelirine de olumlu yansıyacağı belirtiliyor; çünkü kronik hastalık taramaları ve akılcı ilaç kullanımına dayalı teşvik ödemeleri sayesinde maaşlarda belirgin artışlar gerçekleşti.

Hekim başına düşen kayıtlı nüfus sayısının azaltılması dolayısıyla hastalara daha fazla zaman ayrılmasına olanak sağlayan yeni aile hekimliği yönetmeliği sayesinde çalışmaların, kronik hastalıkların takibi, erken teşhisi ve tedavisinin yapılmasına yoğunlaşması öngörülüyor. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde görevli Aile Hekimi Merve Çakır (solda), açıklamalarda bulundu.

Hekim başına düşen kayıtlı nüfus sayısının azaltılması dolayısıyla hastalara daha fazla zaman ayrılmasına olanak sağlayan yeni aile hekimliği yönetmeliği sayesinde çalışmaların, kronik hastalıkların takibi, erken teşhisi ve tedavisinin yapılmasına yoğunlaşması öngörülüyor. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde görevli Aile Hekimi Merve Çakır (solda), açıklamalarda bulundu.