Ayağında kaşıntı, yanma ve kötü koku olanlar dikkat! 5 malzeme ayak mantarını tarihe gömüyor

Ayaklarınız çatlaksa, parmaklarınızın arasında deri soyuluyorsa, kötü kokuyorsa veya aşırı kaşıntı varsa ayağınızda mantar oluşmuş olabilir. Şayet, bu tür belirtileriniz varsa mutlaka bir uzmana başvurmalısınız. Diğer taraftan, ayak mantarını evde tedavi etmenin yolları da var. Ayak mantarının nedenlerini, semptomlarını ve ayak mantarına neyin iyi geldiğini sizler için bir araya getirdik..

Ayak mantarı neden olur?

Ayak mantarının nedenleri şunlardır:

- Nemli ve sıcak bir ortamda kalmak

- Duştan sonra ayakları yeterli derecede kurulamamak

- Sıkı, hava almayan, burnu kapalı ayakkabılar giyilmesi

- Halka açık havuzda veya soyunma odasında çıplak ayakla durulması

- Güzellik salonlarında yaygın bir şekilde kullanılan pedikür malzemeleri

- Diyabet





"Ayak mantarının belirtileri"

Ayak mantarı, çeşitli semptomlarla ortaya çıkan bir hastalıktır ve belirtileri de şunlardır:

* Kırmızı döküntü

* Ayaklarda kaşıntı hissi

* Ayaklarda yanma hissi

* Pullu deri

* Kötü koku

* Ayağın tabanında beyaz lekeler

* İçi su toplamış yaralar

Ayak mantarına neler iyi gelir?

1. Kına

Uzun yıllardır ayak mantarına bitkisel tedavi olarak kullanılan kına, oldukça popüler yöntem olarak öne çıkıyor. Kına ayak mantarını tedavi eder ve aynı zamanda ayak kokusunu kalıcı olarak yok eder. Ayaklardaki kaşıntı ve mantar eğer yeni başlamış ve ilerlememişse ayağa kına sürmek bu anlamda ekonomik bir tedavidir. Kına ayaklarınıza zarar vermez ve onları her türlü bakteriden ve bunların sebep olabileceği zararlardan korur.

2. Karbonatlı Su

Ayak mantarı her derde deva olan karbonatla kolaylıkla tedavi edilebilir. Ayak mantarı olan kişiler her akşam düzenli olarak karbonatlı su hazırlamalı ve ayaklarını bir süre bu suda bekletmelidir. Kabartma tozu mantarı, kokuyu ve kaşıntıyı iyileştirmektedir.





3. Elma Sirkesi

Ayak mantarı da sirke ile tedavi edilebilir. Elma sirkesi kullanıldığında sirkenin antibakteriyel özelliğiyle birlikte ayaklar temizlenir ve bakterilerden arındırılır. Akşam ayaklarınız için özel olarak tasarlanmış bir kaseye 1 bardak elma sirkesini ve suyu ekleyin. Daha sonra ayaklarınızı 20 dakika bu suda bekletin ve süre dolduğunda temiz bir havluyla kurulayın.

4. Çay Ağacı Yağı

Ayak mantarına faydalı olan yağlardan biri de çay ağacı yağıdır. Ayaklarınızı çay ağacı yağıyla yıkarken aynı zamanda masaj da yapabilirsiniz. Çay ağacı yağı kokuların giderilmesine ve kaşıntının önlenmesine yardımcı olur. Bunu her gece tutarlı olarak yaparsanız rahatsızlığınıza veda edebileceksiniz.

5. Lavanta Yağı

Lavanta yağı uzun yıllardır birçok hastalığın tedavisinde kullanılan bir yağdır. Ayak mantarından kaynaklanan kaşıntı ve koku durumunu lavanta tedavi edecektir. Ayaklarınızı ve parmak aralarınızı lavanta yağıyla silerseniz mantarlara kısa sürede veda etmiş olursunuz. Doğru sonuçlar için bu düzenli olarak yapılmalıdır.