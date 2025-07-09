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Ayder Yaylası'nda 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' Etkinliği

Ayder Yaylası'nda düzenlenen etkinlikte kilo ve boy ölçümleri yapıldı, katılımcılar horon oynayarak sağlıklı yaşam için farkındalık oluşturdu.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 17:54
Ayder Yaylası'nda 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' Etkinliği

Ayder Yaylası'nda Sağlıklı Yaşam İçin Farkındalık Etkinliği

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda, "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası çerçevesinde eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirildi. Tulum eşliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, yerli ve yabancı ziyaretçilere yönelik boy ve kilo ölçümleri yapıldı.

Sağlık Danışmanlığı ve Eğlence Bir Arada

Çamlıhemşin Toplum Sağlığı Merkezi'nin stant açarak katılımcılara hizmet verdiği etkinlikte, vücut kitle endeksleri hesaplanarak sağlıklı yaşam için önemli bilgiler paylaşıldı. Normal aralığın dışında kalan katılımcılar, tulum eşliğinde horon oynayarak hem eğlendi hem de sağlıklı yaşam mesajı aldılar.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Gökhan Telatar, obezitenin günümüzde ciddi bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, "Her ilde düzenlediğimiz etkinlikler aracılığıyla önemli farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Rize'nin en gözde turistik mekanlarından biri olan Ayder Yaylası'nda bu etkinliği yaparak geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyoruz," ifadelerini kullandı.

Kişisel Sağlık Üzerine Bilgilendirme

Çamlıhemşin İlçe Devlet Hastanesi'nden Dr. Havva Hasret Kuru, kilonun dünya genelinde bir problem teşkil ettiğini vurgulayarak, katılımcılara ilk olarak kilo ve boy ölçümleri yapıldığını, ardından sağlıklı yaşam önerilerinde bulunduklarını belirtti. Ayrıca, katılımcıları horona teşvik ettiklerini de sözlerine ekledi.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Selçuk Demir, kilo sorununu dile getirerek, "Folklorcu olmama rağmen zayıflayamıyorum. Sağlıklı beslenmemiz gerektiğinin bilincindeyiz, fakat bazen kaçırdığımız noktalar oluyor. Bu aktivitelerle durumun farkına varıyoruz," dedi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda, "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı...

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda, "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında tulum eşliğinde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan yerli ve yabancı ziyaretçilerin boy ve kilo ölçümleri yapılarak, vücut kitle endeksleri hesaplandı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda, "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı...

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda, "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında tulum eşliğinde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan yerli ve yabancı ziyaretçilerin boy ve kilo ölçümleri yapılarak, vücut kitle endeksleri hesaplandı.

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