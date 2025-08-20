DOLAR
40,92 -0,05%
EURO
47,66 0,09%
ALTIN
4.372,24 0%
BITCOIN
4.661.251,64 -0,38%

Ayrık omurga hastası Yağmur'un hayali: Tek başına yürümek

Ayrık omurga (spina bifida) ile doğan 5 yaşındaki Yağmur Çolak, babası Ramazan Çolak'ın desteğiyle fizik tedaviyle yürümek ve yardımsız parka gitmek istiyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 11:48
Ayrık omurga hastası Yağmur'un hayali: Tek başına yürümek

Ayrık omurga hastası Yağmur'un hayali: Tek başına yürümek

ALİ KEMAL ZERENLİ - İskenderun'da 2020'de doğan ve ayrık omurga (spina bifida) ile dünyaya gelen 5 yaşındaki Yağmur Çolak, yanından hiç ayrılmayan babasının elini tutarak yürüyebilme hayalini gerçekleştirmek için fizik tedaviye devam etmek istiyor.

Yağmur'un babası Ramazan Çolak'ın yaşadığı Esentepe Mahallesi'ndeki ev, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gördü. Eşiyle boşanan 26 yaşındaki Çolak, kızının tedavisinin sürmesi için Burdur'un Bucak ilçesine taşındı.

Buradaki özel bir rehabilitasyon merkezinde fizik tedavi gören Yağmur, babasının desteğiyle ayağa kalkabiliyor. Babasının sürekli yanından olması, küçük kızın hem tedavi sürecinde hem de günlük yaşamında büyük fark yaratıyor.

Babasının fedakarlığı: Tedavi için çalışamıyor

Akraba ziyareti için memleketi İskenderun'a dönen Ramazan Çolak, AA muhabirine, kızına bakmak zorunda olduğu için çalışamadığını ve hayatlarını bakım yardımı ve engelli maaşı ile sürdürdüklerini söyledi. Ancak kızının fizik tedavi ücretlerini artık karşılayamadığını dile getirdi.

Çolak, "Onun çok güzel yerlere geleceğini, yürüyebileceğini ve hayata tutunabileceğini biliyor ve inanıyorum. Yağmur'un en büyük hayali benimle el ele tutuşup yürüyebilmek, parka gidebilmek. Kızımın bana ihtiyacı olmadan, yardımsız ve desteksiz parka gitmesi, dışarıda kuzenleriyle, arkadaşlarıyla oynayabilmesi en büyük hayalim. Yağmur'un şu anda fizik tedaviye ihtiyacı var ama elimden bir şey gelmiyor. Artık maddi gücüm kalmadı." dedi.

Çolak, kızının omurilik rahatsızlığı ve beyindeki sıvı birikmesi nedeniyle 8 kez ameliyat geçirdiğini anlattı. Kızının yanından bir an olsun ayrılmadığını vurgulayan baba, "Onun kokusu bütün yorgunluğumu alıyor. 'Baba' demesi, sarılıp öpmesi çok güzel, babalık duygusu çok farklı. Allah güç verdikçe ona hem anne hem de baba olmaya devam edeceğim. Onu hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım." ifadelerini kullandı.

Yağmur: "Düzgün şekilde yürümek istiyorum"

Yağmur Çolak, fizik tedavi sayesinde ayaklarını uzatabilmeye başladığını ve tedavisinin sürmesini istediğini söyledi. "Kıyafetlerimi giyebiliyorum ama yürüyemediğim için babam yardım ediyor, kollarımdan tutarak yürütüyor. Düzgün şekilde yürümek istiyorum. Çocukları iyileştirmek için doktor olmak istiyorum." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ayrık omurga hastası Yağmur'un hayali: Tek başına yürümek
2
MSF: ABD-İsrail Güdümlü Yardım Noktaları Gazze'de Yaralı Sayısını 3 Katına Çıkardı
3
Trabzon'da Zihin Araştırma ve Uygulama Merkezi Açıldı — Otizm ve DEHB Tedavisinde Yeni Adım
4
Etlik Şehir Hastanesi'ne Türkiye'nin İlk Bütünleşik ve Önleyici Kanser Merkezi Açıldı
5
Gazze'de 4 Yaşındaki Ahmed, Saldırıda Yaralandı ve Yetim Kaldı
6
İleri Yaşlarda Az Su Tüketimi Hastalıklara Yol Açabilir: Uzman 6-8 Bardak Uyarısı
7
BAE Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Trabzon Çaykara'daki Yaralıları Ziyaret Etti

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi