Ayrık omurga hastası Yağmur'un hayali: Tek başına yürümek

ALİ KEMAL ZERENLİ - İskenderun'da 2020'de doğan ve ayrık omurga (spina bifida) ile dünyaya gelen 5 yaşındaki Yağmur Çolak, yanından hiç ayrılmayan babasının elini tutarak yürüyebilme hayalini gerçekleştirmek için fizik tedaviye devam etmek istiyor.

Yağmur'un babası Ramazan Çolak'ın yaşadığı Esentepe Mahallesi'ndeki ev, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gördü. Eşiyle boşanan 26 yaşındaki Çolak, kızının tedavisinin sürmesi için Burdur'un Bucak ilçesine taşındı.

Buradaki özel bir rehabilitasyon merkezinde fizik tedavi gören Yağmur, babasının desteğiyle ayağa kalkabiliyor. Babasının sürekli yanından olması, küçük kızın hem tedavi sürecinde hem de günlük yaşamında büyük fark yaratıyor.

Babasının fedakarlığı: Tedavi için çalışamıyor

Akraba ziyareti için memleketi İskenderun'a dönen Ramazan Çolak, AA muhabirine, kızına bakmak zorunda olduğu için çalışamadığını ve hayatlarını bakım yardımı ve engelli maaşı ile sürdürdüklerini söyledi. Ancak kızının fizik tedavi ücretlerini artık karşılayamadığını dile getirdi.

Çolak, "Onun çok güzel yerlere geleceğini, yürüyebileceğini ve hayata tutunabileceğini biliyor ve inanıyorum. Yağmur'un en büyük hayali benimle el ele tutuşup yürüyebilmek, parka gidebilmek. Kızımın bana ihtiyacı olmadan, yardımsız ve desteksiz parka gitmesi, dışarıda kuzenleriyle, arkadaşlarıyla oynayabilmesi en büyük hayalim. Yağmur'un şu anda fizik tedaviye ihtiyacı var ama elimden bir şey gelmiyor. Artık maddi gücüm kalmadı." dedi.

Çolak, kızının omurilik rahatsızlığı ve beyindeki sıvı birikmesi nedeniyle 8 kez ameliyat geçirdiğini anlattı. Kızının yanından bir an olsun ayrılmadığını vurgulayan baba, "Onun kokusu bütün yorgunluğumu alıyor. 'Baba' demesi, sarılıp öpmesi çok güzel, babalık duygusu çok farklı. Allah güç verdikçe ona hem anne hem de baba olmaya devam edeceğim. Onu hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım." ifadelerini kullandı.

Yağmur: "Düzgün şekilde yürümek istiyorum"

Yağmur Çolak, fizik tedavi sayesinde ayaklarını uzatabilmeye başladığını ve tedavisinin sürmesini istediğini söyledi. "Kıyafetlerimi giyebiliyorum ama yürüyemediğim için babam yardım ediyor, kollarımdan tutarak yürütüyor. Düzgün şekilde yürümek istiyorum. Çocukları iyileştirmek için doktor olmak istiyorum." diye konuştu.