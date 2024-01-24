B12 depolarını tıka basa dolduruyor! Hatalıklara kalkan olan bu besini yatmadan önce tüketin, demir gibi olacaksınız!

Sağlıklı bir yaşam için dengeli ve düzenli beslenmek çok önemli. Ancak günümüzde, sağlıksız ve yetersiz beslenme nedeniyle vücudumuzdaki vitamin ve mineral değerleri düşüyor. Bu da birçok sağlık problemine yol açıyor. Kimi zaman ilaç kullanmak zorunda kalıyoruz, kimi zaman da doğal tedavi yöntemlerine başvuruyoruz. Peki, size vücudunuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri tek bir besinle sağlayabileceğinizi söylesek, ne dersiniz? Evet, yanlış duymadınız. Bu besin, hem lezzetli hem de faydalı olan pekmez! Pekmezin faydaları nelerdir? Kaç kaloridir ve nasıl tüketilir? Detaylarda...

PEKMEZİN FAYDALARI NELERDİR?

Pekmezin inanılmaz faydaları saymakla bitmiyor. Sofralarımızdan eksik etmememiz gereken pekmezin başlıca faydaları ise şöyle:

* Pekmez, sindirime gerek kalmadan kana karışıyor! Pekmez, karbonhidrat açısından zengin bir enerji kaynağı olarak bilinir. İçeriğindeki glikoz ve fruktoz sayesinde hızlı bir enerji sağlar. Sindirime gerek kalmadan tüketilen pekmez, kısa bir süre içinde kana karışarak vücuda enerji verir.





* Pekmez, ağız içi yaralarına da iyi geliyor! Pekmez, içeriğindeki basit şekerlerle yetişkinlerde ve çocuklarda görülen ağız içi yaralar, özellikle pamukçuk tedavisinde önemli bir rol oynar. Aynı zamanda, mineral bakımından zengin olması ve yüksek emilim oranlarıyla bilinmesi nedeniyle, hamile ve emziren anneler ile iyileşme dönemindeki hastaların diyetinde önerilen bir besindir.

* Ayrıca, içeriğindeki B vitaminleri (B1, B2, B3) ile kalsiyum, potasyum, magnezyum, krom ve demir gibi minerallerle de yüksek düzeyde bir vitamin ve mineral kaynağıdır.







* Pekmez, A vitamini kaynağı da! Pekmez, sadece B vitaminleri ve demir içermiyor. A vitamini de pekmezde bulunan önemli bir besin maddesi. A vitamini, göz sağlığı, bağışıklık sistemi, cilt ve mukoza sağlığı için gerekli bir vitamindir.

* Pekmez, B vitaminleri açısından da oldukça zengin bir besindir. B vitaminleri, vücudun enerji üretimi, sinir sistemi, sindirim sistemi, kan yapımı, hormon dengesi, cilt ve saç sağlığı gibi birçok fonksiyonu için gereklidir.

* Pekmez, demir eksikliği olanlar için de harika bir besindir. Demir, vücutta oksijen taşınmasını sağlayan hemoglobin adlı proteinin yapısında bulunur. Demir eksikliği, kansızlık, yorgunluk, baş dönmesi, solukluk, saç dökülmesi, tırnak kırılması gibi belirtilere neden olur.







Pekmez, demir içeriğiyle bu belirtileri azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca, pekmezi limon suyu ile karıştırarak tüketmek, demirin emilimini artırır



PEKMEZ KAÇ KALORİDİR?



Ortalama 29 kalori olan bir yemek kaşığı (10 gram) pekmez yaklaşık 1 mg demir ve 40 mg kalsiyum içermektedir. Pekmezin 100 gramı, yaklaşık 293 kalorilik enerji sağlamaktadır.





PEKMEZ TÜKETİMİ NASIL VE NE KADAR OLMALIDIR?



Pekmez, vücudunuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri sağlayan, enerji veren, ağız içi yaralarını iyileştiren, demir eksikliğini gideren mucizevi bir besindir. Günde bir kaşık pekmez tüketerek, sağlığınıza katkıda bulunabilirsiniz. Diyabeti olan bireylerin şeker ve bal gibi pekmezi de fazla tüketmemesi önerilmektedir.







Pekmez, tatlılarda, keklerde, kurabiyelerde, sütlaçta, helvada, hoşafta, kompostoda, çayda, sütte, yoğurtta, peynirle, ekmekle, kahvaltıda, ara öğünlerde, akşam yemeğinde, kısacası her öğünde ve her şekilde tüketebileceğiniz bir besindir.

