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Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Adımlar: Yüksek Kurul Toplanıyor

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, yarın önemli eylem planlarını değerlendirmek üzere toplanıyor.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 15:59
Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Adımlar: Yüksek Kurul Toplanıyor

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu yarın toplanıyor

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yarın önemli bir toplantı gerçekleştirecek.

Zararlı Alışkanlıklara Karşı Mücadele

Toplantıda, zararlı alışkanlıklar ile mücadelede gelinen son durum değerlendirilecek. Bu kapsamda, Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı, Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile dijital bağımlılık ve kumar bağımlılığına yönelik hazırlanan Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı da dahil olmak üzere 2024-2028 yılları için üç eylem planı nihai hale getirilecek.

Kapsamlı Katılımcı Profili

Toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat gibi birçok önemli isim yer alacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve diğer üst düzey yetkililer de toplantının bir parçası olacak.

Görüşmelerin ardından, Türkiye'nin bağımlılıkla mücadelede önemli adımlar atması bekleniyor.

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