Bağırsakları motora çeviren yöntem! Kahvenin içine bir kaşık atın yeter

Evde yorgunluk sonrası ev hanımlarının vazgeçilmezi, ofis ortamında öğlen yemeği sonrası keyifli sohbetlerin baş kahramanı Türk kahvesinin faydaları saymakla bitmiyor. Geleneksel lezzetimiz Türk kahvesi genel olarak sade, şekerli veya orta şekerli olarak tercih ediliyor olsa da son zamanlarda tarçın, bal ve pekmez gibi organik ürünlerle de hazırlanıyor. En çok merak edilen konu olan, Türk kahvesini bal ile tüketmenin vücuda ne gibi faydaları var?

Eğer Türk kahvesinin geleneksel lezzetini farklı tatlarla harmanlamak istiyorsanız, pişirme esnasında şeker yerine içerisine bal katabilirsiniz. Deneyenlerin yorumlarına göre, Türk kahvesini balla karıştırıp içmek hem lezzetli hem de vücuda şifa kaynağı…





Ballı Türk Kahvesi Nasıl Yapılır?

Ballı Türk kahvesinin yapımı oldukça kolay. İşte adım adım yapımı şu şekilde:

Malzemeler:

• Türk Kahvesi

• Bal

• Su

Yapılışı:

Başlangıç olarak, Türk kahvesinin demini ayarlamak için cezveye yeteri kadar su ilave edelim. Bu ölçü genellikle her bir kişi için bir fincan olarak belirlenmiştir. Fakat kahvenin çeşidi ve yoğunluğuna göre miktarını göz kararı kendiniz de ayarlayabilirsiniz.

Su kaynadığında, cezveye bir tatlı kaşığı ölçüsünde çekilmiş Türk kahvesi ilave edin. Yine kahvenin miktarını, kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Kahveyi karıştırmadan suyun üzerine serpiştirin ve bırakın.

Kahveniz kısa süre sonra köpürmeye başladığında, ocağın altını kısın ve köpürme yükselince cezveyi ocaktan alın. Son olarak da cezvenin içinde demlenmiş olan kahvenin üzerine bir tatlı kaşığı organik bal ilave edin. Hafifçe karıştırın. Afiyet olsun.