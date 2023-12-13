Bağırsaklarınız 24 saat çalışacak! Günde 5-6 tane yemek yeterli

Saçları ışıl ışıl parlayan kadınlar meğer bu sırrı uyguluyormuş!

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Suyun içine bir yemek kaşığı ekleyip her sabah için! Yağlarınızın yok oluşunu izleyeceksiniz!