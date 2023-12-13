Bağırsaklarınız 24 saat çalışacak! Günde 5-6 tane yemek yeterli

Kronik kabızlık problemine son verecek mucizevi etki açıklandı. Kabızlığa nasıl son verilir? İşte merak edilen detaylar haberimizde.

Bağırsaklarınız 24 saat çalışacak! Günde 5-6 tane yemek yeterli
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Kabızlık probleminin önüne geçen bağırsakları çalıştıran öneriler açıklandı. Bağırsaklar nasıl çalıştırılır? Tüm detaylar haberimizde.

KRONİK KABIZLIĞA SON!

Günlük hayatı olumsuz etkileyen kabızlık problemi bazı zamalar sancılara sebep olmaktadır.kabızlık

Kabızlık problemi yetişkinlerde %70 kronik olarak görülmektedir. Tüketilen gıdalar rahatsızlığa sebep olmaktadır. Kronik kabızlık problemini ortadan kaldıracak öneriler sunulmuştur. Huzursuz bağırsak sendromu, yaşam kalitesini düşürmektedir. Beslenme alışkanlığı, az sıvı tüketimi, hastalıklar kabızlığa sebebiyet vermektedir.

Keten, yulaf tohumları iyi lif kaynaklarıdır. Kabızlığı azaltmaktadır. Şişkinlik, gaz problemlerine de iyi gelmektedir. Günde 8 bardak su tüketimi önerilmektedir.

Bağırsak sendrom belirtileri şunlardır:

Dışkıda mukus, eksik tahliye hissidir.

Bağırsak hareketi dışında bazı semptomlar:

Uyku problemi, migren, baş ağrısı, yorgunluk, göğüste yaşanan ağrı, fibromiyalji, pelvik ağrısı, depresyon olarak bilinmektedir.

Bağırsakları çalıştıran öneriler

Maden suyu kabızlık gidermede önemlidir.

Çay, kahve, kafeinli içecekler kabızlığı rahatlatmaktadır.

Sinameki çayı bağırsağı temizlemektedir.

Kuru erik lifli bir gıdadır. 7 orta boy kuru erik kabızlığı çözecektir.

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