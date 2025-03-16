Baharda Alerjik Rinit Belirtilerine Dikkat!

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Müge Erbay, bahar mevsiminde alerjik rinit belirtilerinin artabileceğine dikkat çekti.

Dr. Erbay, polen mevsiminin alerji hastaları için zorlu geçtiğini belirterek, "Polen mevsimini çok uzun ve şiddetli yaşayan hastalarımıza, tedavi seçenekleriyle birlikte alerji aşısı uyguluyoruz." dedi.

Alerjik Rinit Nedir?

Alerjik rinit, burunda kaşıntı, doluluk, hapşırma ve beyaz akıntı ile kendini gösteren bir hastalık olarak tanımlandı. Polen mevsiminde bu belirtilerin daha da arttığını vurgulayan Erbay, "Gözlerde kaşıntı, kızarma, sulanma, burunda akıntı ve damakta kaşıntı hissi gibi semptomlar görülebilir." diye konuştu.

Polen Yoğunluğuna Dikkat!

Polen yoğunluğu, bölgenin bitki örtüsü, yağış miktarı ve sıcaklık gibi hava koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Dr. Erbay, bölgedeki polen mevsimlerine dair bilgiler vererek, "Ağaç polenleri kış sonu ve ilkbahar başında yoğunlaşırken, çayır ve tahıl polenleri ilkbahar ve yaz başında artar." şeklinde konuştu.

Özellikle Trabzon'da Hapşırın!

Trabzon’da özellikle fındık ve huş ağacı polenlerinin yaygın olduğunu ifade eden Dr. Erbay, fındık polenleri için genellikle şubat ve mart aylarının yoğun dönemler olduğunu belirtti. Huş ağacı polenlerinin ise nisan ve mayıs aylarında zirve yaptığını kaydetti.

Alerji Hastalarına Öneriler

Dr. Müge Erbay, alerjik rinit hastalarının polen mevsiminde alacakları önlemlere dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Polen yoğunluğunun en yüksek olduğu sabah saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmalı, ev ve araçlarında polen filtreli klima kullanmalıdırlar." ifadeleriyle önerilerde bulundu.

Alerji Tedavisinde Önemli Adımlar

Alerji tedavisinde öncelikle alerjende belirlediğimiz noktaların üzerinde durduklarını belirten Erbay, "Alerjenlerden uzak durmak en önemli adımdır. Daha sonra farmakoterapi ile tedaviye başlıyoruz." dedi.

Ayrıca, alerjik rinit hastalarının %10 ile %40'ında astım gelişme riski bulunduğuna dikkat çeken Erbay, tedavi edilmediğinde rinitin zamanla astıma dönüşebileceğini hatırlatarak, "Bu yüzden belirtileri hafife almamak ve uygun tedaviyi yaptırmak çok önemlidir." şeklinde uyarıda bulundu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Müge Erbay, polen mevsiminde alerjik rinite ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Müge Erbay, polen mevsiminde alerjik rinite ilişkin açıklamalarda bulundu.