DOLAR
40,65 0,09%
EURO
47,05 -1%
ALTIN
4.391,65 -2,21%
BITCOIN
4.609.282,94 2,74%

Balıkesir'de Kalp Rahatsızlığı Nedeniyle Hayatını Kaybeden Kadının Organları 5 Hastaya Umut Oldu

Balıkesir'de kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat eden bir kadının organları, 5 farklı hastaya umut verdi.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 21:39
Balıkesir'de Kalp Rahatsızlığı Nedeniyle Hayatını Kaybeden Kadının Organları 5 Hastaya Umut Oldu

Balıkesir'de Organ Bağışı Örneği: 5 Hasta Hayat Buldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden 57 yaşındaki Şükran Çınar'ın organları, 5 hastaya umut oldu. Ailesinin organ bağışını kabul etmesi üzerine Ayvalık Devlet Hastanesi Başhekimliği, durumu Bursa Organ Nakli Koordinatörlüğüne bildirdi.

Organ Nakil Ekipleri Hızla Harekete Geçti

Kısa sürede Bursa ve İstanbul 'dan gelen iki ayrı ekip, Çınar'dan karaciğer, göz korneaları, iki böbrek, ilik ve femur kemiğini aldı. Alınan organların Bursa ve İstanbul’daki 5 hastaya nakledileceği öğrenildi.

Uzman Doktordan Anlamlı Açıklama

Operasyonun koordinatörlüğünü üstlenen Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Samet Kanbir, hem mesleki hayatı hem de hastane açısından tarihi bir ana şahitlik ettiklerini belirtti. Hastaların kaybının zor olduğunu vurgulayan Kanbir, "Bu kayıp, hastamızın yakınlarının aracılığıyla birçok cana can kattı. Organ nakli, toplumsal bir dayanışma örneğidir ve hayat kurtarır," ifadelerini kullandı.

Aileden Duygusal Mesaj

Ölen kadının eşi İsmet Çınar, aynı gün annesini, birkaç saat sonra da eşini kaybettiğini söyledi. Üzüntüsünü dile getiren Çınar, "Eşimle organların insan hayatı için ne kadar değerli olduğunu hep konuşurduk. Organ bağışı konusunda herkesin farkındalığa sahip olması gerektiğini düşünüyorum," dedi.

İsmet Çınar, organlarının 5 insana hayat verecek olduğunu öğrendiğinde yaşadığı üzüntünün bir nebze de olsa hafiflediğini ve organ bekleyen hastalara umut olmanın önemini vurguladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden 57 yaşındaki kadının...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden 57 yaşındaki kadının organları 5 hastaya umut oldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden 57 yaşındaki kadının...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden 57 yaşındaki kadının organları 5 hastaya umut oldu.

İLGİLİ HABERLER

Emekli İkramiyesinde Tavan Açıklandı: 23.410 TL

Ziraat Bankası, Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü: Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

Belediye'den Çalışanlara Yüzde 35 Maaş Zammı Müjdesi

TBMM'de Eski Araçlara ÖTV Muafiyeti Teklifi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'de Kalp Rahatsızlığı Nedeniyle Hayatını Kaybeden Kadının Organları 5 Hastaya Umut Oldu
2
Yeni Düzenleme ile Organ Nakli Bekleyenlere Umut Doğdu
3
Yoğun Bakımda Oksijen Tedavisi: Hastaları Uyanık Tutacak Yenilikçi Proje Tescillendi
4
İnönü Üniversitesi'nde Yeni Moleküler Patoloji Birimi Açıldı
5
Trabzon'da Ambulans Helikopter, Yaylada Rahatsızlanan Kadını Kurtardı
6
Beyin Sıvısı Araştırması: Depresyonda Erken Tanının Anahtarı
7
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenilikçi Yöntemlerle Girişimsel Kardiyolojide Öncü Oluyor

Emekli İkramiyesinde Tavan Açıklandı: 23.410 TL

O Üniversiteden %75 Burs Fırsatı! Tercihinizde Dikkat Edin!

Antalya Belediyesi'nden Üniversite Adaylarına Ücretsiz Tercih Danışmanlığı

Meteoroloji'den Kısa Süreli Serinleme Uyarısı: Sağanak Yağışlar Geliyor

THY'den Milyonlarca Yolcuya Son Dakika Uyarısı: Akıllı Valizler Uçağa Alınmayacak

Belediye'den Çalışanlara Yüzde 35 Maaş Zammı Müjdesi

Yeni açıklandı! Emlak Vergisi Yüzde 1000 Zamlandı!

ABD'nin Yüzde 50 Vergi Kararı Piyasalarda Şok Etkisi Yarattı

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

Ziraat Bankası, Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü: Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

Aile Bakanlığı'ndan Acil Destek Müjdesi: Milyonlar IBAN'a akacak

TBMM'de Eski Araçlara ÖTV Muafiyeti Teklifi!