Balıkesir'de Kalp Rahatsızlığı Nedeniyle Hayatını Kaybeden Kadının Organları 5 Hastaya Umut Oldu

Balıkesir'de Organ Bağışı Örneği: 5 Hasta Hayat Buldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden 57 yaşındaki Şükran Çınar'ın organları, 5 hastaya umut oldu. Ailesinin organ bağışını kabul etmesi üzerine Ayvalık Devlet Hastanesi Başhekimliği, durumu Bursa Organ Nakli Koordinatörlüğüne bildirdi.

Organ Nakil Ekipleri Hızla Harekete Geçti

Kısa sürede Bursa ve İstanbul 'dan gelen iki ayrı ekip, Çınar'dan karaciğer, göz korneaları, iki böbrek, ilik ve femur kemiğini aldı. Alınan organların Bursa ve İstanbul’daki 5 hastaya nakledileceği öğrenildi.

Uzman Doktordan Anlamlı Açıklama

Operasyonun koordinatörlüğünü üstlenen Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Samet Kanbir, hem mesleki hayatı hem de hastane açısından tarihi bir ana şahitlik ettiklerini belirtti. Hastaların kaybının zor olduğunu vurgulayan Kanbir, "Bu kayıp, hastamızın yakınlarının aracılığıyla birçok cana can kattı. Organ nakli, toplumsal bir dayanışma örneğidir ve hayat kurtarır," ifadelerini kullandı.

Aileden Duygusal Mesaj

Ölen kadının eşi İsmet Çınar, aynı gün annesini, birkaç saat sonra da eşini kaybettiğini söyledi. Üzüntüsünü dile getiren Çınar, "Eşimle organların insan hayatı için ne kadar değerli olduğunu hep konuşurduk. Organ bağışı konusunda herkesin farkındalığa sahip olması gerektiğini düşünüyorum," dedi.

İsmet Çınar, organlarının 5 insana hayat verecek olduğunu öğrendiğinde yaşadığı üzüntünün bir nebze de olsa hafiflediğini ve organ bekleyen hastalara umut olmanın önemini vurguladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden 57 yaşındaki kadının organları 5 hastaya umut oldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden 57 yaşındaki kadının organları 5 hastaya umut oldu.