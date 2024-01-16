Banyonuza sakın bu eşyanızı koymayın! En az 6 ayda bir değiştirilmesi gerekiyor

Diş fırçası kullarında küf oluşumu dikkat çekerken uzmanlardan çeşitli açıklamalar geldi. Philips çoğu zaman çok önemli bir şey olan diş fırçalarının unutulduğunu belirtiyor. Diş fırçalarındaki küf oluşumunun suçlusu olarak ise banyolardaki nem faktörü devreye giriyor.



Diş fırçalarını tuvalete yakın bir yerde saklamak da sorunlu oluşurken çünkü uzmanlar sifon çekme sırasında bakteri maruz kalma durumunun olduğu belirtiliyor. Pahalı oldukları için birkaç ayda bir yenilenmesi mümkün olmayan elektrikli ya da şarjlı diş fırçalarının steril edilmesinin önemli olduğu belirtildi.





2 FIRÇA KULLANILMASI

Kendinize iki diş fırçası alarak dönüşümlü olarak kullanılması öneriliyor. Kullanımlar arasında diş fırçanızın 24 saat boyunca tamamen havayla kurumasını bekleyin. Uzmanlar tarafından standart diş fırçlarının her üç ila altı ayda bir değiştirilirken diş protezi temilmeye tableti suda ya da iki çay kaşığı kabartma tozu içererek bir bardak su içinde 30 saniye süreyle gargara yapılıyor.

Diş fırçlarının değiştirmemenizin bir diğer sonucu ise diş etlerinize verebileceğiniz zararına değinirken yıpranan diş etlerinin plağı yeterince temizlemediğinde diş eti iltihaplarına yol açılır.

